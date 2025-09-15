La Audiencia tardará unos días en publicar su decisión sobre la imputación del hermano del presidente

La Audiencia Provincial de Badajoz tardará aún varios días en dar a conocer su decisión sobre el 'caso Azagra', que investiga si la Diputación ... de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como coordinador de actividades musicales de los conservatorios primero desde 2017 y como jefe de la Oficina de Artes Escénicas desde 2022, así como si este pudo influir en la contratación de quien ha sido su colaborador en la institución, Luis Carrero.

Ninguno de los dos trabajan ya en el organismo, pero ambos están bajo la lupa de los jueces por la denuncia interpuesta por Manos Limpias en primavera de 2024 y a la que se han ido sumando otras asociaciones como Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, y los partidos Vox y PP.

Además de Sánchez y Carrero, hay otros nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El más conocido es quien ha sido presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, hasta hace unos meses, que también es el secretario general de los socialistas extremeños y fue alcalde de Villanueva de la Serena durante 21 años. El resto son políticos, trabajadores y funcionarios vinculados con la institución provincial.

Las penas que afrontan son distintas, pero las más altas llegan a los tres años de cárcel e inhabilitación de hasta 15, así como multas. Por la importancia de las penas, el juicio se celebraría en la Audiencia en el caso de que los magistrados decidan que existe justificación para ello.

Precisamente este lunes es el día en que la Audiencia se ha reunido para deliberar si finalmente habrá juicio, dado que analizará los recursos que han presentado los once investigados y la Fiscalía. Todos piden la absolución porque defienden que no existen indicios de criminalidad que apunten a que las dos contrataciones (la de David Sánchez primero y la de Luis Carrero después) fueron fraudulentas.

Los recursos se dirigen contra la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado, una resolución de la titular de la investigación en el Juzgado de Instrucción número 3, Beatriz Biedma, que dejaba al borde del banquillo a todos los encausados. Esa decisión tiene fecha del 29 de abril y es previa a la apertura de juicio oral. Esa decisión de que exista juicio solo tendría validez si la Audiencia confirma antes el auto del 29 de abril.

Los magistrados de la Audiencia de Badajoz han analizado esta mañana de lunes si mandan a juicio a todos los investigados, como solicitan las acusaciones públicas, o bien archivan el caso, como solicita el Ministerio Fiscal y los abogados de la defensa. O pueden también admitir el recurso de algunos, pero mantener a otros como encausados.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura indican que lo más probable es que la Audiencia requiera aún de varios días para redactar el auto en que argumente su decisión.

El presidente de la sala es José Antonio Patrocinio Polo y los otros magistrados que integran la sala son Emilio Francisco Serrano Molera, María Dolores Fernández Gallardo y José Antonio Bobadilla González, que es el ponente. Bobadilla ha sido, además, el ponente de todas las resoluciones que ha emitido la Audiencia sobre este caso hasta el momento. En todas la jueza Biedma ha recibido el respaldo de los magistrados, pero todas se han referido al desarrollo de la instrucción y ahora, en cambio, dilucidan sobre la continuidad del procedimiento y, por tanto, si debe celebrarse la apertura del juicio oral.