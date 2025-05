Educación defiende que Religión tenga una asignatura alternativa frente a las críticas del PSOE

Los alumnos que cursen primero de Bachillerato el próximo curso deberán elegir entre Religión y Atención Educativa, la materia alternativa que la Consejería de ... Educación ha decidido recuperar para el currículum de esta etapa no obligatoria en Extremadura.

El Gobierno regional anterior eliminó la asignatura alternativa a Religión en agosto de 2022, de tal manera que en los siguientes cursos los alumnos que no elegían esta materia tenían dos horas menos de clase a la semana, las dos que se dedican a Religión en primero de Bachillerato.

El actual Ejecutivo autonómico ha decidido volver a introducirla y con este fin ha modificado el currículum de esta etapa educativa. Una decisión que critica el PSOE porque entiende que la misma no responde a una petición de las familias ni a una negociación con los profesores y equipos directivos de los institutos, sino a «criterios ideológicos de María Guardiola», según ha dicho la portavoz socialista en la Comisión de Educación en la Asamblea, la diputada Ana Fernández.

Lo ha hecho este martes tras recordar que la Lomloe, la ley educativa en vigor, establece que los centros tienen la obligación de ofertar Religión, que los alumnos pueden elegir o no de manera voluntaria, pero no la obligación de ofertar una materia alternativa, una 'asignatura espejo', como así ha decidido la Junta.

La secretaria general de Educación, Pilar Pérez, ha recordado por su parte que el hacerlo o no en etapas no obligatorias es una competencia de las comunidades autónomas, porque así lo ha determinado el Gobierno, «y nosotros hemos decidido que haya alternativa a Religión en Bachillerato como un gobierno socialista decidió que la hubiera en Educación Infantil, que tampoco es una etapa obligatoria». Por eso, en palabras de Pilar Pérez, la decisión adoptada por la consejería «es legal, coherente, no va contra nadie y garantiza las mismas oportunidades a los alumnos».

La secretaria general de Educación ha defendido que la oferta de una materia alternativa a Religión permite que de verdad los alumnos puedan elegir, «si no hay dos opciones no hay elección posible», y sobre todo que todos los alumnos tengan las mismas horas lectivas en primero de Bachillerato. «Hasta ahora, sin la materia alternativa, unos tenían 30 horas y otros 28; ahora todos tendrán el mismo horario y la misma atención educativa».

Ha rechazado por eso que la decisión se deba a criterios ideológicos y ha criticado que se utilice un doble rasero para medir: «Cuando ustedes implantaron la asignatura en Infantil no era sectaria ni ideológica, pero ahora sí lo es porque somos nosotros quienes lo hacemos en Bachillerato».

Por último, Pilar Pérez ha recordado también que la materia ha pasado por mesa sectorial y contado con el respaldo de la mayoría del Consejo Escolar de Extremadura, «se ha tramitado con transparencia», y ha asegurado que, como en el resto de etapas, la asignatura se centrará en cuestiones transversales que se trabajarán a través de proyectos.

El contenido

De la misma forma que en Primaria y Secundaria, esta asignatura alternativa «se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad», indica al respecto el nuevo decreto de Bachillerato.

Las actividades propuestas «irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo y en ningún caso comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la etapa».

No obstante, «las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación Religión o en la de las medidas de Atención Educativa alternativas no se computarán en la obtención de la nota media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que debieran entrar en concurrencia los expedientes académicos».