Educación implanta una alternativa a Religión también en primero de Bachillerato

Los centros educativos deberán ofrecer una asignatura alternativa a Religión también a los alumnos de primero de Bachillerato. La Consejería de Educación ... trabaja en un decreto para extender a este curso una materia que ya forma parte del currículum de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

El acuerdo sobre enseñanza suscrito entre la Santa Sede y el Estado dispone que la asignatura de Religión tiene que ser de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos.

La Ley de Educación establece, por su parte, que los centros educativos tienen la obligación de ofertar Religión pero también la de dar una materia alternativa a la misma para aquellos alumnos que no quieran cursarla.

En Extremadura, a través de los diferentes decretos publicados para desarrollar la ley, esa asignatura alternativa se ofrece en Primaria y Secundaria, que conforman la educación básica obligatoria. «Estas disposiciones normativas establecen que los centros docentes dispondrán las medidas organizativas para que los alumnos, padres o tutores que no hayan optado por Religión reciban la debida atención educativa», recuerda la Consejería de Educación en el borrador del decreto que ha publicado en el portal de transparencia.

Sin embargo, la alternativa a Religión, que en el borrador del decreto se llama Atención Educativa, no existe en Bachillerato, de tal manera que los alumnos que no cursan Religión no completan el horario lectivo de 30 horas semanales. De ahí un decreto que busca «atender a los principios de igualdad de derechos y oportunidades de todo el alumnado, garantizar una coherencia curricular en el tránsito de las diferentes etapas educativas y asegurar una alternativa a la Religión, a través de medidas de atención educativa».

Descenso de matrícula

De la misma forma que en Primaria y Secundaria, esta asignatura alternativa «se planificará y programará por los centros de modo que se dirijan al desarrollo de las competencias clave a través de la realización de proyectos significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad».

Las actividades propuestas, se añade en el borrador de decreto, «irán dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículo y en ningún caso comportarán el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de la etapa».

No obstante, «las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación Religión o en la de las medidas de atención educativa alternativas no se computarán en la obtención de la nota media a efectos de acceso a otros estudios ni en las convocatorias para la obtención de becas y ayudas al estudio en que debieran entrar en concurrencia los expedientes académicos».

El nuevo decreto obliga a modificar el currículum de primero de Bachillerato, en el que figurarán dos horas semanales para Religión/Atención Educativa de las 30 lectivas totales. También se modifica el currículum del Bachillerato de tres cursos, que ha estrenado este año la región, y se incluye la alternativa en primer curso igualmente.

Los cambios se aplicarán el próximo curso escolar y podrían frenar la caída de matrícula que se viene produciendo en Religión, especialmente en Bachillerato, como han puesto de manifiesto los obispos extremeños. «Religión no tiene una 'asignatura espejo' en esta etapa, de tal modo que los estudiantes eligen entre la materia o tener una hora libre, y su calificación no cuenta para la nota media del alumno ni para solicitar becas ni para entrar en la Universidad», expuso Francisco Maya, vicario general de la archidiócesis Mérida-Badajoz y secretario de la provincia eclesiástica de Extremadura al término de una reunión de los obispos en la que se analizó el descenso de la matrícula y se abordó la necesidad de promocionarla.