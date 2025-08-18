Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio en Jarilla: «Irresponsabilidad y falta de empatía»

Judit Molina Lunes, 18 de agosto 2025, 12:29 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Muchos pueblos de Extremadura se encuentran en plena temporada de fiestas de agosto, pero la situación del incendio de Jarilla mantiene en alerta a la región. Ante este escenario, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha recordado este domingo que está prohibida la utilización de elementos pirotécnicos cuando la Agencia Estatal de Meteorología declara riesgo 'muy alto' o 'extremo' de incendios en zonas forestales y su entorno.

En cuanto a los cascos urbanos, la decisión sobre la celebración de fuegos artificiales depende de cada ayuntamiento. Algunos municipios, como Llerena y Herrera del Duque, han decidido suspender los espectáculos pirotécnicos previstos. Sin embargo, Jaraíz de la Veramantuvo su celebración, provocando una oleada de críticas e indignación en redes sociales.

La polémica ha surgido tras la publicación de un vídeo en redes sociales, en el que se ven los fuegos artificiales mientras, al fondo, el incendio de Jarilla. La escena ha generado un fuerte debate, especialmente teniendo en cuenta que los incendios en la región ya han arrasado más de 25.000 hectáreas.

Con media provincia de Cáceres calcinándose, con un incendio de nivel 1 a pocos kilómetros.



Me parece una irresponsabilidad gravísima.

Una vergüenza.

Una falta total de respeto a quienes están perdiéndolo todo, a los que están luchando contra el fuego. pic.twitter.com/7I9Yy5qtNx — Cristina López (@mcristinalopezs) August 16, 2025

Algunos usuarios han manifestado en redes que «con media provincia de Cáceres calcinándose, con un incendio de nivel 1 a pocos kilómetros de nuestro pueblo, con municipios evacuados, pueblos confinados y personas viendo cómo sus casas y sus vidas se van entre llamas, va el alcalde y permite fuegos artificiales», mientras otros señalaban que «algunos nos volvemos a levantar consternados y pendientes del fuego y otros permiten barbaries sin ningún tipo de pudor» y denunciaban «irresponsabilidad y falta de empatía» por parte del consistorio.