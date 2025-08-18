HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
Imágenes @mcristinalopezs
Incendios en Extremadura

Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio en Jarilla: «Irresponsabilidad y falta de empatía»

Las imágenes del momento con las llamas de fondo han desatado las críticas en redes sociales

Judit Molina

Judit Molina

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:29

Muchos pueblos de Extremadura se encuentran en plena temporada de fiestas de agosto, pero la situación del incendio de Jarilla mantiene en alerta a la región. Ante este escenario, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha recordado este domingo que está prohibida la utilización de elementos pirotécnicos cuando la Agencia Estatal de Meteorología declara riesgo 'muy alto' o 'extremo' de incendios en zonas forestales y su entorno.

En cuanto a los cascos urbanos, la decisión sobre la celebración de fuegos artificiales depende de cada ayuntamiento. Algunos municipios, como Llerena y Herrera del Duque, han decidido suspender los espectáculos pirotécnicos previstos. Sin embargo, Jaraíz de la Veramantuvo su celebración, provocando una oleada de críticas e indignación en redes sociales.

La polémica ha surgido tras la publicación de un vídeo en redes sociales, en el que se ven los fuegos artificiales mientras, al fondo, el incendio de Jarilla. La escena ha generado un fuerte debate, especialmente teniendo en cuenta que los incendios en la región ya han arrasado más de 25.000 hectáreas.

Algunos usuarios han manifestado en redes que «con media provincia de Cáceres calcinándose, con un incendio de nivel 1 a pocos kilómetros de nuestro pueblo, con municipios evacuados, pueblos confinados y personas viendo cómo sus casas y sus vidas se van entre llamas, va el alcalde y permite fuegos artificiales», mientras otros señalaban que «algunos nos volvemos a levantar consternados y pendientes del fuego y otros permiten barbaries sin ningún tipo de pudor» y denunciaban «irresponsabilidad y falta de empatía» por parte del consistorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  2. 2 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  3. 3 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  4. 4 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  5. 5 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  6. 6 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  7. 7 Carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura
  8. 8 Plasencia despide al empresario Pedro Díaz, la encarnación del abuelo Mayorga
  9. 9 El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
  10. 10 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio en Jarilla: «Irresponsabilidad y falta de empatía»