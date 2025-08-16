HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Espectáculo pirotécnico en una localidad de la región en una foto de archivo. HOY

Herrera del Duque suspende sus fuegos artificiales por los incendios

Hay muchas poblaciones en fiestas este puente de agosto en cuyo programa aparecen espectáculos pirotécnicos, como el de Jaraíz de la Vera el viernes pasado

J. López-Lago

J. López-Lago

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:17

Un vídeo de una vecina en Jaraíz de la Vera mostrando los fuegos artificiales del pasado viernes por la noche durante las fiestas del Tabaco y el Pimiento y en una misma toma enfocando a lo lejos uno de los incendios que están teniendo lugar en el norte de Extremadura ha desconcertado a más de uno. En este puente de Santa María de Agosto muchos pueblos están celebrando sus fiestas, pero los incendios están afectando a muchas de estas dinámicas veraniegas. Por ello, el alcalde de Herrera del Duque ha publicado este sábado una nota informativa con la que anuncia que suspende los fuegos artificiales.

En ella explica que la dirección del Plan Infocaex ha activado la situación operativa 2, y el centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura mantiene la alerta naranja por altas temperaturas en la Siberia extremeña. «Todo ello nos obliga a actuar con máxima responsabilidad. Por esta razón, el Ayuntamiento de Herrera del Duque ha decidido suspender los fuegos artificiales de la Feria 2025», ha explicado el alcalde, Saturnino Alcázar.

El regidor añade que «sabemos que no es una decisión agradable, pero hoy lo importante es estar unidos y apoyar a quienes, con un esfuerzo enorme y un valor inmenso, se están dejando la piel para salvar nuestros montes y pueblos».

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hay tres niveles de alerta, en el amarillo el peligro es «bajo» y se recomienda «estar atento». En el naranja el peligro es «importante» y se recomienda «estar preparado». En el rojo el peligro «es extraordinario» y «hay que actuar según las indicaciones de las autoridades».

En el caso de Siberia la alerta es naranja: «el peligro es importante. Los bienes y la población vulnerables o en zonas expuestas podrían sufrir impactos graves. Recomendación: esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Se pueden producir daños graves a personas y bienes, especialmente aquellos vulnerables o en zonas expuestas al fenómeno», explica la Aemet.

