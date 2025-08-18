La Junta recuerda que los fuegos artificiales están prohibidos con riesgo alto o extremo Algunas poblaciones en fiestas lo contemplan en su programa, pero pueden desatar un incendio, de ahí la prohibición estos días de espectáculos pirotécnicos

J. L. G. Lunes, 18 de agosto 2025, 07:40 Comenta Compartir

Está prohibida la utilización de elementos pirotécnicos cuando la Agencia Estatal de meteorología declara riesgo 'muy alto' o 'extremo' de incendios en zona forestal y su zona de influencia, como es el caso en estos días, según ha recordado hoy la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. En el caso de cascos urbanos, añade, la competencia para decidir si se usan o no fuegos artificiales es municipal.

Con gran parte de la región sumida en incendios forestales -el más grande el iniciado el martes pasado en Jarilla y que este domingo ya lleva arrasadas 11.000 hectáreas-, la Junta ha recordado a muchos de los pueblos que estos días celebran sus fiestas que lanzar fuegos artificiales está prohibido. El espectáculo pirotécnico que se vio el viernes pasado por la noche en Jaraíz de la Vera mientras a lo lejos ardía el monte dio que pensar sobre estas celebraciones. Al día siguiente Herrera del Duque suspendió los fuegos artificiales de sus fiestas y este domingo la Consejería de Mundo Rural ha recordado que existe una Orden al respecto en situaciones de calor como la que está atravesando Extremadura y contempla la prohibición de espectáculos pirotécnicos.