Las plantas fotovoltaicas no podrán funcionar en Extremadura sin planes contra incendios

Las plantas fotovoltaicas, así como cualquier instalación de generación de energía eléctrica de la región, deberán contar con medidas contra los incendios para ... poder entrar en funcionamiento. La Junta de Extremadura establece que no recibirán autorización de explotación hasta que se hayan revisado y aprobado los planes de prevención correspondientes.

El decreto-ley de medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano en la región, que está en vigor tras su publicación el pasado martes en el Diario Oficial de Extremadura, recoge ayudas directas a los sectores más perjudicados (agricultura, ganadería y turismo), pero también medidas legislativas para tratar de mejorar la prevención ante el fuego.

Entre ellas se encuentran dos nuevas exigencias para las centrales de generación de energía eléctrica que se quieran poner en marcha en la región. Las memorias técnicas de prevención, un instrumento recogido en el decreto autonómico de prevención de incendios forestales, deberán ser aprobadas de forma previa a la resolución de autorización de explotación.

En la misma línea, los planes de autoprotección que también exige la normativa autonómica para este tipo de plantas deberán ser registrados por el órgano competente en materia de protección civil igualmente con carácter previo a la autorización de funcionamiento.

El decreto-ley también establece que estos instrumentos serán objeto de vigilancia, inspección y seguimiento por parte de los órganos administrativos correspondientes, «sin perjuicio de establecer la coordinación que resulte precisa, al objeto de comprobar el grado de ejecución e implantación de las actuaciones y medidas previstas en los mismos».

La exposición de motivos del decreto-ley recuerda que las instalaciones de generación eléctrica tienen la consideración de lugares susceptibles de provocar incendios. Por ese motivo, deben contar con una memoria técnica de prevención para evitar la propagación de llamas al exterior. Asimismo, de forma paralela tienen la obligación de contar con un plan de autoprotección.

Sin embargo, la autorización para la puesta en funcionamiento de estas instalaciones es otorgada por un órgano distinto a los competentes en materia de protección ambiental, prevención de incendios y gestión de emergencias. Por esa razón, el Gobierno regional considera necesario incorporar medidas reglamentarias de coordinación.

El Ejecutivo autonómico estima que cuenta con las competencias para introducir aquellos aspectos que considere oportunos en el procedimiento de autorización de instalaciones de generación de energía eléctrica. Junto a esto, con esta medida quiere impulsar la inspección en materia de vigilancia ambiental, prevención de incendios y protección civil.

Un caso este verano

La medida adoptada por el Gobierno regional sigue la línea de quienes consideran que las plantas fotovoltaicas aportan un riesgo añadido para los incendios forestales debido a que no siempre cuentan con parcelas limpias de pastos.

De hecho, la Guardia Civil considera que un incendio que tuvo lugar en Casas de Don Pedro el pasado mes de junio tuvo su origen en el interior de una planta fotovoltaica por el sobrecalentamiento en una caja de seguimiento de los paneles solares. Por ese motivo ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad encargado de esa central.

Según la investigación, el fuego se propagó debido a la falta de la correcta aplicación de los planes de prevención de incendios forestales de esta planta de energía solar.