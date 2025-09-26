Extremadura duplicará en 2030 la capacidad de su red eléctrica

La planificación eléctrica con horizonte 2030 contempla un aumento de capacidad en las redes que permitirá atender en esa fecha a más del doble de ... la demanda máxima de electricidad registrada en Extremadura el año pasado, de 1,6 GW.

Este aumento del consumo energético permitirá materializar nuevos proyectos industriales estratégicos en ámbitos como automoción, almacenamiento, producción de combustibles sintéticos y de equipos de renovables entre otros, así como facilitar el desarrollo de polígonos industriales y reforzar la infraestructura ferroviaria, según informó ayer el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), tras la reunión entre el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

Mercedes Morán ha subrayado, por su parte, como «valoración previa» que «en principio, se ha atendido un porcentaje bastante elevado» de las peticiones que ha hecho la comunidad autónoma.

Así, ha explicado que habrá una nueva subestación en Los Santos de Maimona y se aumentará la capacidad de algunas otras subestaciones, «con lo cual, han sido atendidas una parte importante», ha reiterado.

No obstante, Morán ha especificado que hay otras peticiones que no se han atendido y que ha notificado al secretario de Estado porque la situación de los proyectos ha cambiado desde hace un año cuando se enviaron las propuestas. Por tanto, ha apuntado que la Junta trabajará con el MITECO «para que se incluyan en esta planificación tan necesaria».

A este respecto, la consejera ha explicado que se enviará un informe al Ministerio para avanzar en lo que queda por limar como, por ejemplo, Expacio Navalmoral que necesitará más capacidad en un futuro próximo.

En la reunión, con la participación de técnicos del Gobierno autonómico, de la Secretaría de Estado de Energía y del Operador del Sistema, ambas administraciones han coincidido en la oportunidad que representa este nuevo ciclo de planificación.

En esta línea, los dos ejecutivos han analizado las grandes líneas de la propuesta inicial, valorando que contemple, de partida, actuaciones relevantes dirigidas a asegurar la descarbonización y desarrollo industrial en Extremadura, tanto en red de transporte como en red de distribución.

Con relación a la producción de electricidad, se proponen actuaciones que permitan mantener el desarrollo y mejorar la integración de generación renovable, reforzando ejes para la evacuación de generación e incorporando proyectos de almacenamiento. En total, Se plantean actuaciones en 86 posiciones de la red y en 19 subestaciones.

El secretario de Estado ha calificado la reunión como «muy productiva» y ha destacado que ha permitido detallar el impacto que tendrá la nueva planificación energética en la región.

Damos respuesta a una parte muy significativa de las cuestiones que nos trasladó en su momento la Junta», ha señalado, subrayando que el incremento de capacidad previsto está alineado con el auge de proyectos industriales que están llegando a Extremadura atraídos por su potencial renovable.

Además, ha avanzado que la propuesta se someterá a trámite la próxima semana, abriendo así un periodo de alegaciones y aportaciones en que se podrán plantear nuevas necesidades que no se hubieran previsto en la fase inicial de solicitudes.

Por su parte, Mercedes Morán ha calificado este encuentro como «importantísimo» para Extremadura porque la planificación es «fundamental» para atraer nuevos proyectos industriales y empresariales que favorezcan el crecimiento y desarrollo económico de la región.

«Somos una comunidad líder en producción de energía, tanto nuclear como renovable, y es un sinsentido que no podamos tener potencia suficiente para desarrollar nuestra industria», ha remarcado Morán, al tiempo que ha añadido que «además de producir energía, también necesitamos contar con ella para dar el impulso que nuestra región necesita para crecer y atraer proyectos».

La propuesta inicial de Planificación con horizonte 2030 se ha elaborado siguiendo criterios técnicos en base a las aportaciones presentadas en la fase de propuestas, así como las prioridades del Ejecutivo extremeño. El documento se someterá a consulta pública tras esta primera ronda de encuentros autonómicos y en paralelo se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a participación.

Una vez recogidas las contribuciones en la fase de consultas públicas, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental del conjunto propuestas presentadas, teniendo en cuenta los principios rectores de la Planificación.

El resultado de este segundo análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera. Sobre sus conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso.