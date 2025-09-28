HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El alcalde de Aldeacentenera, Francisco Muñoz, ante la residencia de mayores mejorada con los ingresos de una planta solar. HOY

Pueblos con fotovoltaica, los nuevos ricos

Los impuestos que han de pagar las empresas energéticas a los ayuntamientos por sus plantas solares se traducen en polideportivos, residencias de mayores, piscinas y auditorios en muchos pequeños municipios

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:46

A Francisco Muñoz, alcalde de Aldeacentenera, le contactó una empresa contratada por Iberdrola en octubre de 2019. Él había llegado a la alcaldía de este ... pueblo cacereño cuatro meses antes y nada más arrancar el curso político su agenda se topó con una megaplanta fotovoltaica en su término municipal. Fue bautizada como 'Francisco Pizarro' y al principio no tenía ni idea de que la inversión sería de 300 millones de euros y se convertiría en la más grande de Europa con 590 MW.

