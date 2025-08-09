¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?

R. H. Sábado, 9 de agosto 2025, 21:58 Comenta Compartir

Rescatan a un hombre herido en una zona de difícil acceso en la Garganta Marta del Valle del Jerte

Complejo rescate con la intervención de especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil este sábado en Extremadura. Los profesionales han intervenido para auxiliar y evacuar a un hombre de 29 años de edad que ha resultado herido en la Garganta Marta, localizada en el término municipal de Valdastillas, en el Valle del Jerte.

Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico

Una menor de cuatro años ha resultado herida grave la pasada madrugada en un accidente de tráfico en Extremadura. El siniestro vial ha tenido lugar minutos antes de las 2.30 horas en el punto kilométrico 18 de la Ex-342 a la altura de Puebla del Prior.

Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange

Dos ciclistas han resultado heridos este sábado en Extremadura en un accidente deportivo. El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 10,900 de la BA-089, cerca de Alange.

Desactivan el nivel 1 de peligrosidad en la reactivación del incendio en Aldea del Cano

Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) han trabajado de nuevo en la tarde de este sábado en el incendio en el término municipal cacereño de Aldea del Cano. Se ha tratado de una reactivación del fuego que se registró este viernes y que calcinó más de mil hectáreas. E

Dos personas heridas en un choque entre una moto y un quad en Riolobos

Dos personas han resultado heridas en la tarde de este sábado en un choque entre una moto y un quad en la localidad cacereña de Riolobos. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente ha tenido lugar poco antes de las siete de la tarde en la avenida de Plasencia, dentro del casco urbano del citado municipio.