Dos personas heridas en un choque entre una moto y un quad en Riolobos

Dos personas han resultado heridas en la tarde de este sábado en un choque entre una moto y un quad en la localidad cacereña de Riolobos. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente ha tenido lugar poco antes de las siete de la tarde en la avenida de Plasencia, dentro del casco urbano del citado municipio.

Como consecuencia de esta colisión, dos personas han resultado heridas. Uno de los afectados es un varón de 22 años que ha sido trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Según las primeras valoraciones realizadas por el personas sanitario que le ha atendido en el lugar del suceso, el joven ha sufrido un trauma de cadera y se encontraba en estado 'menos grave'. La otra persona implicada, una mujer de 27 años, no ha necesitado traslado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una Unidad Medicalizada, unj equipo de Soporte Vital Básico y patrulla de servicio de la Guardia Civil.