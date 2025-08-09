Dos ciclistas resultan heridos graves tras colisionar entre ellos en Alange Se trata de dos varones, de 35 y 46 años, que han sido trasladados al Hospital de Mérida

Los ciclistas heridos han sido trasladados en ambulancia hasta el hospital de Mérida.

R.B.C. Sábado, 9 de agosto 2025, 13:52

Dos ciclistas han resultado heridos este sábado en Extremadura en un accidente deportivo.

Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, Alrededor de las 9.15 horas se ha recibido una llamada en la centralita en la que se alertaba de un accidente que han tenido dos ciclistas cuando realizaban una ruta en grupo y han colisionado entre ellos.

El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 10,900 de la BA-089, cerca de Alange.

Como consecuencia de la caída ha resultado herido grave un hombre de 35 años con pronóstico reservado y otro de 46, en estado «menos grave», con policontusiones. Ambos han sido trasladados al Hospital de Mérida.

El 112 Extremadura movilizó hasta el lugar del accidente una dotación de sanitarios desde el punto de atención continuada de La Zarza, dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico, del Servicio Extremeño de Salud desde Mérida, y agentes de la Guardia Civil de Tráfico del subsector de Badajoz.