HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Dos ciclistas resultan heridos graves tras colisionar entre ellos en Alange
Los ciclistas heridos han sido trasladados en ambulancia hasta el hospital de Mérida. HOY

Dos ciclistas resultan heridos graves tras colisionar entre ellos en Alange

Se trata de dos varones, de 35 y 46 años, que han sido trasladados al Hospital de Mérida

R.B.C.

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:52

Dos ciclistas han resultado heridos este sábado en Extremadura en un accidente deportivo.

Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, Alrededor de las 9.15 horas se ha recibido una llamada en la centralita en la que se alertaba de un accidente que han tenido dos ciclistas cuando realizaban una ruta en grupo y han colisionado entre ellos.

El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 10,900 de la BA-089, cerca de Alange.

Como consecuencia de la caída ha resultado herido grave un hombre de 35 años con pronóstico reservado y otro de 46, en estado «menos grave», con policontusiones. Ambos han sido trasladados al Hospital de Mérida.

El 112 Extremadura movilizó hasta el lugar del accidente una dotación de sanitarios desde el punto de atención continuada de La Zarza, dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico, del Servicio Extremeño de Salud desde Mérida, y agentes de la Guardia Civil de Tráfico del subsector de Badajoz.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
  2. 2 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  3. 3 La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange
  4. 4 Estabilizado el incendio en Aldea del Cano que obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad
  5. 5 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  6. 6 Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
  7. 7 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  8. 8 Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres
  9. 9

    El hotel Lisboa de Badajoz ya luce su nuevo nombre
  10. 10 El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos ciclistas resultan heridos graves tras colisionar entre ellos en Alange

Dos ciclistas resultan heridos graves tras colisionar entre ellos en Alange