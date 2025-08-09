HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rescatan a un hombre herido en la Garganta Marta del Valle del Jerte

Suceso en Extremadura

Rescatan a un hombre herido en una zona de difícil acceso en la Garganta Marta del Valle del Jerte

El varón, de 29 años, ha sido trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia herido leve

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:33

Complejo rescate con la intervención de especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil este sábado en Extremadura. Los profesionales han intervenido para auxiliar y evacuar a un hombre de 29 años de edad que ha resultado herido en una zona de difícil acceso de la Garganta Marta, localizada en el término municipal de Valdastillas, en el Valle del Jerte.

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar poco antes de las tres de la tarde, en un punto al que es complicado acceder a pie. Según el aviso recibido, el afectado había sufrido una caída en este espacio natural y presentaba posibles fracturas en las piernas.

Ante la dificultad de acceso a la zona, la Guardia Civil activó el protoclo de rescate, movilizando al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Guardia Civil de Barco de Ávila y un helicóptero.

El herido, tras ser rescatado y evacuado por los especialistas de montaña, fue traslado en el helicóptero al hospital Virgen del Puerto de Plasencia para recibir atención médica.

Según las primeras valoraciones sanitarias, el varón ha sufrido una fractura en el pie izquierdo y fue llevado en estado leve al centro hospitalario.

En el operativo han participado igualmente agentes de la patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Navaconcejo, quienes se desplazaron al lugar para colaborar en las labores de auxilio. También se trasladó hasta allí un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Casas del Castañar.

La Garganta Marta se ubica cerca del pueblo de Valdastillas. Baja serpenteando por la zona hasta depositar sus aguas en el río Jerte. Aguas abajo de la garganta, existe un impresionantte salto de agua conocido como la 'Cascada de Marta', donde hay un puente habilitado para que los visitantes puedan disfrutar de las vistas del área. Esta pasarela permite situarse sobre el salto de agua y observarlo en altura.

La zona es muy frecuentada por aficionados y deportistas que realizan rutas senderistas y buscan un lugar para refrescarse en los calorosos días de verano.

