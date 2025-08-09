Herida grave una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico

La menor ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario de Badajoz

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:22 | Actualizado 08:32h.

Una menor de cuatro años ha resultado herida grave la pasada madrugada en un accidente de tráfico en Extremadura.

El siniestro vial ha tenido lugar minutos antes de las 2.30 horas en el punto kilométrico 18 de la Ex-342 a la altura de Puebla del Prior. Esta vía, de titularidad regional, une por carretera Villafranca de los Barros con Hornachos.

El accidente vial ha consistido en un choque frontolateral entre dos turismos. Como consecuencia del choque también han resultado heridos leves los dos conductores de los vehículos, según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Badajoz. En total, había tres personas en ambos turismos.

La menor ha sido trasladada en estado grave con un trauma craneoencefálico hasta el hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar se desplazaron, además de agentes de la Guardia Civil de Tráfico del subsector de Badajoz, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una dotación desde el punto de atención continuada de Ribera del Fresno.