¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
Dispositivo de la Guardia Civil desplegado en Navalmoral por una operación contra el blanqueo de capitales, estafa, asociación ilícita y coacciones. Miguel Ángel Marcos
Lea las cinco noticias principales de este martes 11 de noviembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

R. H.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:36

Extremadura consolida el cambio de tendencia y crece la población por la llegada de inmigrantes

En julio de 2024 la población de la región tocó suelo. Según el INE, éramos entonces 1.052.927 extremeños, la cifra más baja desde el inicio de la actual serie histórica, que arranca en 1971. Pero desde entonces, la curva ha cambiado la tendencia y ahora apunta hacia arriba.

Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra

Luz verde a la autovía entre Badajoz y Córdoba, aunque sólo en el tramo comprendido entre la capital pacense y Zafra. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado el proyecto de nueva carretera entre el enlace en la A-5 al este de Badajoz y la A-66 tras pasar al norte de Los Santos de Maimona.

El centro de datos de Badajoz tendrá tramitación preferente

El centro de datos de Badajoz que promueve la empresa Data Riocaya tendrá tramitación preferente para la Junta de Extremadura, con el objetivo de que en 2031 se pueda hacer realidad una inversión estimada de 1.900 millones de euros.

Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo

El hombre se desorientó al anochecer, se quedó sin batería en el móvil, cayó en una zanja y no pudo salir hasta que la Policía Nacional le encontró este martes.

Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral

La Guardia Civil ha detenido este martes a cuatro personas durante una operación desarrollada en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. La actuación policial, según han apuntado fuentes de la Benemérita, está relacionada con asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo de capitales.

