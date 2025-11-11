HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
Dispositivo de la Guardia Civil desplegado este martes en Navalmoral. Miguel Ángel Marcos

Sucesos

Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral

La Guardia Civil ha realizado este martes diversos registros en viviendas y establecimientos ubicados en distintas zonas del casco urbano

Tania Agúndez
Miguel Ángel Marcos

Tania Agúndez y Miguel Ángel Marcos

Badajoz

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:06

La Guardia Civil ha detenido este martes a cuatro personas durante una operación desarrollada en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. La actuación policial, según han apuntado fuentes de la Benemérita, está relacionada con asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo de capitales.

Para efectuar estos trabajos la Guardia Civil ha desplegado en la jornada de este martes un amplio dispositivo en el casco urbano de Navalmoral, en el que han participado numerosos vehículos y agentes. Durante la operación, se han llevado a cabo registros de viviendas y establecimientos en distintas zonas de la ciudad.

Los primeros sorprendidos han sido quienes residen en el poblado de la calle Antonio Concha, conocido como el poblado de la central nuclear de Almaraz, para trasladarse después el operativo a la zona peatonal y sus inmediaciones.

«Los detenidos se enfrentan a los supuestos delitos de asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo de capitales así como a otros que puedan derivarse de las investigaciones en curso», indican desde la Guardia Civil.

Desde la Guardia Civil añaden que se ofrecerán más detalles de esta intervención una vez finalizada la instrucción de las diligencias «y siempre que no se vea comprometido el desarrollo de las actuaciones», destacan.

