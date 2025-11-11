HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Simulación del centro de datos de Data Riocaya en Badajoz. HOY

El centro de datos de Badajoz tendrá tramitación preferente

El Consejo de Gobierno declara de interés autonómico un proyecto que pretende invertir 1.900 millones de euros

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:08

El centro de datos de Badajoz que promueve la empresa Data Riocaya tendrá tramitación preferente para la Junta de Extremadura, con el objetivo de que ... en 2031 se pueda hacer realidad una inversión estimada de 1.900 millones de euros.

