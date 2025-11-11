El centro de datos de Badajoz tendrá tramitación preferente

El centro de datos de Badajoz que promueve la empresa Data Riocaya tendrá tramitación preferente para la Junta de Extremadura, con el objetivo de que ... en 2031 se pueda hacer realidad una inversión estimada de 1.900 millones de euros.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes un decreto por el que se declara la iniciativa como Proyecto empresarial de interés autonómico (Premia), lo que supone para la empresa que la tramitación autonómica será de carácter prioritario y urgente, reduciéndose a la mitad los plazos establecidos. Asimismo, esto abre la puerta a la posibilidad de optar a subvenciones en materia de empleo, entre otras ventajas.

Data Riocaya, de los mismos promotores que el proyecto CC Green de Cáceres, consiste en un centro sostenible de computación de datos e inteligencia artificial. La empresa cuenta con una reserva de 198.605 metros cuadrados en la Plataforma Logística de Badajoz, propiedad de Extremadura Avante, y en mayo se anunció la adjudicación de otra parcela de 24.000 metros cuadrados de la entidad pública Sepes por cerca de 1,9 millones de euros.

El Gobierno regional señala que este centro de datos de nueva generación estará diseñado para alcanzar una capacidad de acceso conectada a la red de hasta 300 megavatios, «con los más altos estándares de eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad operativa».

La consejera portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha recordado que el proyecto contempla una inversión de más de 1.900 millones de euros y la creación de 330 empleos. Asimismo, ha apuntado que está previsto que el centro pueda empezar a operar en el año 2031.

Como recogió HOY, la previsión de los promotores, que han denominado al proyecto Nostrum Evergreen, es iniciar las obras a lo largo de 2026. En esos trabajos se emplearán a unos 2.200 trabajadores.

Doce Premia desde 2022

Manzano ha señalado igualmente que con esta declaración ya son doce las iniciativas que han recibido la declaración Premia en la comunidad, una calificación que se puso en marcha en la pasada legislatura con el objetivo de facilitar la implantación de proyectos empresariales. Entre otros, se trata de la fábrica de diamantes de Trujillo, la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata y la planta de materiales catódicos para baterías de Mérida.

Los proyectos empresariales de interés autonómico pueden pertenecer a cualquier sector de actividad, a excepción del sector inmobiliario, financiero, energético, del juego o minero, aunque en este último caso sí se permiten los que están relacionados con la explotación de litio.