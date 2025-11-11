Extremadura consolida el cambio de tendencia y crece la población por la llegada de inmigrantes

En julio de 2024 la población de la región tocó suelo. Según el INE, éramos entonces 1.052.927 extremeños, la cifra más baja desde ... el inicio de la actual serie histórica, que arranca en 1971. Pero desde entonces, la curva ha cambiado la tendencia y ahora apunta hacia arriba.

Según los datos de la Encuesta Continua de Población que elabora el Instituto Nacional de Estadística, con fecha 1 de octubre un total 1.054.677 habitantes vivían en Extremadura. Son más 1.692 más de los registrados un año antes y 1.750 más que en ese julio de 2024. En 1971 llegó a haber 1.169.355 extremeños censados.

La subida de la población se basa en la llegada de extranjeros, porque el crecimiento vegetativo sigue siendo negativo en Extremadura. Esto es, muere más gente de la que nace. De esta forma, en el último año la población de nacionalidad española descendió en 3.287 personas, bajada que se vio compensada con la llegada de 4.974 extranjeros, hasta un total de 50.053. Como elemento de comparación, baste recordar que en 2012 el número de foráneos era de 12.309. Hay que tener en cuenta además que en la región hay otros 17.796 nacidos en el extranjero que con el tiempo han adquirido la nacionalidad española.

Se trata con todo de un crecimiento modesto, del 0,11%. Es el segundo más bajo del país, solo por delante del de Madrid (0,09%). La media nacional está en 0,21%.

En cualquier caso, es un fenómeno sostenido en el tiempo. Según ha publicado HOY, si en el año 2000 vivían en Extremadura 1.533 extranjeros ahora son 14.207, aunque con la llegada de la crisis económica muchos se marcharon. Con ella finalizada volvieron a poner su mirada en España y en nuestra región. En 2014 había 5.836, por lo que se ha registrado un incremento del 143%.

Según los últimos datos desagregados del INE, correspondientes al 1 de enero de 2024, en Extremadura vivían 13.480 ciudadanos de la UE sin contar España y 1.921 europeos de países que no formaban parte de la misma. además, había contabilizados 9.118 africanos, 613 norteamericanos, 4.834 centroamericanos y caribeños, 10.686 sudamericanos, 2,528 asiáticos, 22 personas procedentes de Oceanía y 26 residentes que se consideraban apátridas. Normalmente, bajo esta última denominación se suelen autodenominar los palestinos.

Récord nacional

A nivel nacional, la población residente en España se sitúa en máximos históricos al alcanzar los 49.442.844 personas. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado es de 474.454 personas y en el tercer trimestre de 2025 ha sido de 105.488 personas, según recoge Europa Press.

Como en la región, el crecimiento poblacional de España se ha debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que las nacidas en España ha disminuido. Esta población nacida en el extranjero -de 9.825.266 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, la cifra de extranjeros ha aumentado en 78.937 personas durante el trimestre, hasta 7.132.324. La población de nacionalidad española ha aumentado en 26.551.

Respecto al número de hogares, éste se situó en 19.684.380 a 1 de octubre de 2025, con un aumento de 55.109 durante el tercer trimestre de 2025.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el tercer trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 32.100 llegadas a España), la española (24.500) y la marroquí (23.400), seguida de Venezuela (20.500), Perú (16.000), Italia (8.100), Argelia (7.000), Argentina (6.100), Ucrania (5.900 y Rumanía (5.800).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la española (con 9.100 salidas), la colombiana (8.200), la marroquí (7.900), la rumana (4.400), Perú (3.800), Venezuela (3.500, Ucrania (3.300), Italia (2.800), China (2.200) y Honduras (1.9009.

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónoma de Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,40%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), seguidas de Cataluña y Navarra (0,32%). En La Rioja y Asturias el incremento fue del 0,30%, Cantabria 0,27%, Melilla 0,24%, Castilla y León 0,23%. Por de debajo de la media nacional (0,21%), se sitúan Galicia e Islas Baleares (0,20%), Murcia (0,19%), País Vasco (0,18%), Canarias (0,16%), Extremadura (0,11%), Comunidad de Madrid (0,09%), Ceuta Y Andalucía (0.06%). Sin embargo, hay que tomar con precaución los datos de las dos ciudades autónomas debido a su escaso volumen.