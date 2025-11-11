HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tramo de la A-66 junto a Los Santos de Maimona, donde enlazará la nueva autovía. HOY

Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra

La evaluación de impacto dejó fuera de análisis el tramo comprendido entre Zafra y Espiel Juan Soriano

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:19

Comenta

Luz verde a la autovía entre Badajoz y Córdoba, aunque sólo en el tramo comprendido entre la capital pacense y Zafra.

El Ministerio para la ... Transición Ecológica ha aprobado el proyecto de nueva carretera entre el enlace en la A-5 al este de Badajoz y la A-66 tras pasar al norte de Los Santos de Maimona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

