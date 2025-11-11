Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra

Luz verde a la autovía entre Badajoz y Córdoba, aunque sólo en el tramo comprendido entre la capital pacense y Zafra.

El Ministerio para la ... Transición Ecológica ha aprobado el proyecto de nueva carretera entre el enlace en la A-5 al este de Badajoz y la A-66 tras pasar al norte de Los Santos de Maimona.

El Boletín Oficial del Estado recoge este martes la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se formula declaración de impacto ambiental del estudio informativo, que se expuso al público en enero de 2022.

El Ministerio de Transportes puso en marcha en febrero de 2023 la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la nueva autovía entre Badajoz y Espiel, en el norte de Córdoba. En ese punto el proyecto continuaba hacia la capital cordobesa y Granada.

Sin embargo, en julio de ese mismo año Transportes redujo el ámbito del estudio informativo al tramo entre Badajoz y Zafra, con lo que desistió de la evaluación ambiental del resto del trazado hasta Córdoba. La evaluación quedó en suspenso hasta febrero de este año, cuando se reiniciaron los trabajos con una nueva versión del estudio informativo.

La resolución publicada este martes se refiere por tanto sólo al trazado parcial en la provincia pacense, de unos 71 kilómetros. La nueva autovía tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir el tiempo de los trayectos de largo recorrido que se realizan actualmente a través de la carretera N-432, especialmente entre Badajoz y la A-66 junto a Zafra, donde existe una elevada intensidad de tráfico. Asimismo, la resolución señala que se trata del primero de los tramos de la A-81 en su itinerario Badajoz-Córdoba-Granada.

El proyecto afecta a los municipios de Badajoz, La Albuera, Torre de Miguel Sesmero, Nogales, Santa Marta, La Parra, Feria, Fuente del Maestre, Zafra, Los Santos de Maimona y Puebla de Sancho Pérez.

Para la conexión de la A-5 con la A-81, al este del área metropolitana de Badajoz, se proyecta la ejecución de un enlace de unos siete kilómetros cuyo proyecto de construcción se coordinará con la Junta de Extremadura, al coincidir con la Ronda Sureste de circunvalación de la capital pacense.

Aprovechar las variantes

En cuanto al resto de la autovía, se divide en varios tramos. Tras arrancar en la circunvalación de Badajoz, el inicio tiene lugar entre las urbanizaciones de Dehesilla de Calamón y La Portuguesa. Después, el trazado describe un arco hacia el suroeste y posteriormente al noreste para acercarse a la N-432, donde la cruza a la altura del río Rivillas.

Tras esto, la autovía continúa hasta La Albuera, donde aprovecha la variante ya existente de la N-432, duplicándola. Hasta Santa Marta de los Barros el trazado se separa primero de la carretera nacional y después de cruzar la Rivera de Limonetes-Nogales discurre en paralelo.

Para el paso por Santa Marta la autovía aprovecha también la variante existente, de modo que su plataforma será ocupada por la calzada izquierda de la autovía y se construirá una nueva calzada para el sentido opuesto.

Hasta Feria y Fuente del Maestre la autovía discurre próxima a la N-432. Por último, el tramo por Zafra, Los Santos de Maimona y Puebla de Sancho Pérez discurre al norte de Los Santos de Maimona hasta enlazar con la A-66.

En cuanto al impacto ambiental del proyecto, en el ámbito de estudio se localiza únicamente el Lugar de Interés Geológico 'Complejo Lagunar de La Albuera', pero se considera que no se verá afectado directamente por el trazado, ya que se localiza a una distancia mínima de 850 metros.