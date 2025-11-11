HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo

El hombre se desorientó al anochecer, se quedó sin batería en el móvil, cayó en una zanja y no pudo salir hasta que la Policía Nacional le encontró este martes

Juan Carlos Ramos

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:56

Un hombre de 83 años ha sido rescatado en la mañana de este martes después de pasar la noche desorientado en una zona rural de Plasencia. El hombre salió a pasear la tarde de ayer y, al caer la noche, perdió la orientación mientras intentaba regresar a su domicilio. En su intento por encontrar el camino, cayó en una zanja y se quedó sin batería en el teléfono móvil, lo que le impidió pedir ayuda o contactar con su familia.

Sus familiares alertaron de la desaparición alrededor de las 22.30 horas y el aviso llegó a la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional, que activó de inmediato un dispositivo de búsqueda urgente.

Después de una intensa búsqueda nocturna, el hombre fue localizado sobre las 08.30 horas de esta mañana, sano y salvo, en una zona de difícil acceso. Los agentes de la Policía Nacional lograron llegar hasta él y sacarlo de la zanja donde había quedado atrapado, para posteriormente trasladarlo hasta los servicios médicos.

El varón se encontraba en buen estado de salud y fue derivado al hospital para una revisión más exhaustiva. En el operativo participaron también efectivos de la Policía Local de Plasencia y de la Guardia Civil.

