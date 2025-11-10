¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?

Cola de usuarios esperando a ser vacunados en la tarde de este lunes en el centro de salud Zona Centro de Cáceres.

R. H. Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:11

Colas para vacunarse de la covid y la gripe en el primer día sin cita previa en Extremadura

En apenas media hora, cien personas ya se habían vacunado de la gripe y en algunos casos también de la covid en el centro de salud Zona Centro de Cáceres. Han sido los primeros en acudir al llamamiento del SES para inmunizarse en la campaña extraordinaria sin cita previa que se ha llevado a cabo este lunes y que se repetirá el próximo jueves, 13 de noviembre.

Extremadura llega al 25N con casi 3.000 casos de violencia de género en seguimiento policial

En el año más trágico de la historia de la región desde que hay registros, la Junta lanza una campaña que pone el foco en la detección precoz de hechos que en gran medida se suelen dar en el ámbito privado de los hogares.

Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026

El Ministerio ejecuta la duplicación de la calzada en los diez primeros kilómetros y ha construido una vía paralela para desplazar los coches hasta el final de la actuación.

La Policía Local de Cáceres evita un fuego en una vivienda de Mejostilla al auxiliar a su ocupante de 73 años

La Policía Local de Cáceres ha evitado un incendio al auxiliar a una vecina de 73 años de la capital cacereña. Agentes del cuerpo intervinieron este domingo por la noche en un domicilio de la calle Simón Benito Boxoyo, en el barrio de Mejostilla, tras recibir el aviso de un vecino que alertó de que una persona pedía auxilio desde una vivienda contigua.

Los trámites retrasarán la apertura de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz al menos a enero

Este lunes, de nuevo, los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, se han lanzado a dar clase en la calle. Han dicho que lo harán hasta que abra su centro, que lleva 17 meses sin actividad. Todo indica que tendrán que pasar unos cuantos lunes estudiando en la calle. Los trámites pendientes retrasarán las clases al menos hasta enero.

