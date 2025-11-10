HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de la manifestación del 25 noviembre el pasado año en Badajoz. Hoy

Extremadura llega al 25N con casi 3.000 casos de violencia de género en seguimiento policial

En el año más trágico de la historia de la región desde que hay registros, la Junta lanza una campaña que pone el foco en la detección precoz de hechos que en gran medida se suelen dar en el ámbito privado de los hogares

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:44

Apenas quedan dos semanas para que se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será el próximo 25 de ... noviembre y Extremadura llega a esa fecha con casi 3.000 casos de violencia de genero en seguimiento policial desde que se denunciaron. Todo en un 2025 que ya es el más trágico de Extremadura, con tres víctimas mortales.

