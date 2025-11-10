Extremadura llega al 25N con casi 3.000 casos de violencia de género en seguimiento policial

Apenas quedan dos semanas para que se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Será el próximo 25 de ... noviembre y Extremadura llega a esa fecha con casi 3.000 casos de violencia de genero en seguimiento policial desde que se denunciaron. Todo en un 2025 que ya es el más trágico de Extremadura, con tres víctimas mortales.

Según VioGén, la plataforma de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que se registran todas las denuncias de víctimas de violencia de género, en 2025 se han registrado 757 casos activos, de los que 429 corresponden a la provincia pacense y 328 a Cáceres, y ha habido 1.523 denuncias, según informa Europa Press.

En toda la región, están activos cuatro centros de crisis 24 horas donde se atienden a mujeres. En ellos se han abierto 110 expedientes, 70 están activos y se ha desarrollado 60 atenciones de emergencia.

Y así, con ese prólogo negro en la historia de la violencia machista en esta región, se celebrará un 25N que este año pone el foco en la detección precoz de hechos que en gran medida se suelen desarrollar en el ámbito privado de los hogares.

Bajo el lema 'Lo que no se ve, también duele', la Junta de Extremadura inicia una campaña dirigida a la ciudadanía para adentrarse en el «espacio más privado de los hogares de las personas de su entorno, ya que la violencia de género suele darse en la más estricta intimidad de una casa», un factor que dificulta su detección y su constatación.

Así se ha pronunciado la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, en la presentación este lunes en Mérida de las actividades y la campaña programada con motivo del 25N.

«Que perciba cómo la violencia machista rompe la tranquilidad de las familias en el interior de sus domicilios, lugares que deberían ser lugares seguros donde encontrarnos a salvo, pero que, sin embargo, muchas veces no lo son», ha subrayado Ara Sánchez.

En este sentido, ha recalcado que «lo que no se ve también duele porque la violencia no solo deja marcas físicas que puedan avisar de que algo terrible está pasando sino que, en ocasiones, son voces altas que se escuchan en el piso de abajo, una taza que se rompe contra el suelo, una puerta que se encuentra destrozada por una patada o por un puñetazo».

Durante su intervención , Sánchez ha considerado que la violencia contra las mujeres ha alcanzado «cotas inadmisibles», razón por la que su lucha se ha convertido en un «objetivo prioritario de intervención para todas las administraciones sin ningún tipo de excepción».

Desde el año 2003, 1.331 mujeres han resultado asesinadas por sus parejas o exparejas en España, 36 en lo que va de 2025, tres de las cuales han sido asesinadas en Extremadura. «Tres vidas, tres nombres que no deben ser olvidados nunca. María, Ilham y Verónica. Han dejado seis hijos e hijas huérfanos. Ellas nos recuerdan todos los días por qué no debemos dejar de luchar contra la violencia que sufren las mujeres», ha dicho Sánchez antes de dar a conocer algunas de las actividades que tendrán lugar en las próximas semanas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Actividades contra la violencia sobre la mujer

Entre ellas destaca el proyecto 'Iguales en Escena', que llevará a institutos y colegios obras de teatro centradas en la lucha por la igualdad y contra cualquier violencia contra las mujeres.

También, el próximo 12 de noviembre, se celebrará la Comisión Permanente para la Prevención y la Erradicación de la Violencia de Género en Extremadura, de la que forman parte las principales instituciones y entidades implicadas en la lucha contra esta lacra.

La Filmoteca de Extremadura se suma a esta conmemoración con dos títulos: 'La furia' de Gemma Blasco y 'Soy Nevenka' de Icíar Bollaín, esta última programada en el marco del Festival Plasencia en corto.

Además, las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz también han programado actividades. La cacereña ha habilitado un buzón virtual al que podrán enviarse mensajes de apoyo a todas las mujeres que sufren violencia de género y con ellos harán un gran mural el día 25.

Por su parte, la Casa de la Mujer y del Menor de Badajoz, el día 24 de noviembre, celebrará en colaboración con Feafes una charla sobre salud mental y violencia de género y llevará a cabo actividades de sensibilización y prevención en centros escolares, además de los ya habituales talleres para las mujeres que se encuentran en acogida.

Asimismo, las 36 Oficinas de Igualdad y Violencia de Género van a desarrollar más de 400 actividades hasta final de año. Entre ellas se puede citar la charla que se va a celebrar el 24 de noviembre en el Colegio de Médicos de Badajoz a cargo de la fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía de Extremadura, Inocencia Cabezas.

Otra de ellas será los buzones contra la violencia, que es una iniciativa de la Oficina de Igualdad Sierra San Pedro mediante la que se instalarán buzones en colegios e institutos para comunicar todo tipo de violencias o el concurso de postales igualitarias de Navidad de la Oficina de Igualdad de Las Villuercas-Ibores-Jara.