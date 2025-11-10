Los trámites retrasarán la apertura de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz al menos a enero

Este lunes, de nuevo, los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, se han lanzado a dar clase en la calle. ... Han dicho que lo harán hasta que abra su centro, que lleva 17 meses sin actividad. Todo indica que tendrán que pasar unos cuantos lunes estudiando en la calle. Los trámites pendientes retrasarán las clases al menos hasta enero.

Hay siete contratos pendientes para que Artes y Oficios reabra y no estarán adjudicados, al menos, hasta dentro de un mes si no hay retrasos o reclamaciones. Eso supondría que, como muy pronto, los trámites estarían solucionados a mediados de diciembre cuando las vacaciones escolares en Badajoz van a comenzar el 19 de ese mes. Todo indica que será enero el mes para recuperar la actividad.

En la plataforma de contratación del consorcio que gestiona esta escuela hay siete contratos pendientes de adjudicar. Se trata de servicios por valor de 50.000 euros sin los que el centro no puede iniciar su actividad, por ejemplo, el mantenimiento de las instalaciones antincendios o los seguros de accidente y responsabilidad civil.

Estos contratos fueron publicados en la plataforma el pasado 5 de noviembre. Eso supone un retraso importante, ya que el Ayuntamiento de Badajoz prometió en septiembre que las clases comenzarían en octubre y luego indicó que, como mucho, a inicios de noviembre. Con esta tramitación cumplir con esos plazos es imposible.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz asegura que ayudaron a la escuela a redactar los contratos y que se está intentando acelerar el proceso, pero que hay que cumplir los plazos que marca la ley.

Artes y Oficios depende de un consorcio en el que participa el Ayuntamiento pacense y la Diputación. Es la primera institución, sin embargo, la que ha gestionado la rehabilitación del antiguo convento con fondos europeos, el traslado y actualmente los contratos que quedan pendientes para que puedan comenzar las clases.

Plazos mínimos

Aunque todo el proceso se acelerase y se cumpliesen los plazos mínimos, aún faltan semanas para tener todos los trámites cubiertos, eso si no hay problemas.

Las empresas interesadas en ofrecer los servicios tienen hasta el 19 de noviembre para presentar sus ofertas. Según el pliego de prescripciones administrativas, una vez recogidas las propuesta se debe publicar la composición de la mesa de contratación, es decir, los nombres de las personas que van a evaluar y decidir a quién se contrata.

La mesa tiene hasta 20 días para abrir los sobres con las ofertas. Una vez abiertos, si detectan alguno defecto, pueden dar tres días como plazo máximo a los aspirantes para reparar el error. Una vez excluidas las empresas que no cumplan, se evalúa al resto y se elige la que mejor puntuación tenga que tiene 7 días para presentar la documentación que le requieran. Hay un plazo de 15 días para anunciar la propuesta y también es el tiempo que tiene la empresa para formalizar el contrato, pero ojo porque en este tiempo pueden producirse reclamaciones.

Aunque todo fuese bien, sin contratos que queden desiertos (porque no se presente nadie) y sin reclamaciones, lo habitual es que un contrato tarde al menos un mes en adjudicarse si se hace muy rápido y dos meses si sigue el ritmo normal.

La Asociación de Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios inició hace un mes las protestas por los retrasos y la falta de información. Piden que les den una fecha y que los trámites se aceleren al máximo.

El PSOE pide la dimisión del concejal

Por su parte la secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, ha exigido este lunes la dimisión inmediata del concejal de Cultura por el cierre prolongado de la escuela, un año y tres meses después de que el alcalde Ignacio Gragera anunciara su apertura como «proyecto estrella de la legislatura».

Durante su intervención ante los medios en la puerta de la Escuela, González ha recordado que «el 31 de julio de 2024, en el balance del curso político, Gragera afirmó ante los medios que la Escuela de Artes y Oficios era el proyecto más importante de la legislatura, que estaba prácticamente terminada y que abriría en otoño. Quince meses después, ese proyecto estrella se ha estrellado».

La portavoz socialista ha calificado la situación de «desastre y vergüenza absoluta», asegurando que «la escuela sigue cerrada, el alumnado sigue esperando, el profesorado sigue sin poder enseñar y el Ayuntamiento continúa sin dar una fecha de apertura».

González, docente de profesión, ha dicho sentirse «doblemente dolida, como política y como profesora». «Cuando se cierra una escuela o se apaga un taller, se apaga también una parte de la ciudad. No se trata solo de un retraso, sino de un desprecio hacia quienes quieren aprender y hacia quienes dedican su vida a enseñar». Ha reseñado que el PSOE ha mantenido una posición institucional en este tema, pero que «ya estamos a 10 de noviembre del segundo año y lo que ocurre es intolerable».

Respuesta del alcalde

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, respondió a los socialistas indicando que es más fácil pedir responsabilidades que asumir la gestión. Incidió en que la escuela depende del consorcio y que el sueldo de la directora de este consorcio es costeado tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación.

El regidor pacense pidió disculpas a los alumnos por los retrasos, pero insistió en que la responsabilidad es conjunta. «No sé si ellos han reflexionado, pero aquí colaboramos todos, aquí nos equivocamos todos y aquí tenemos que arrimar el hombro todos». También detalló que ha sido «el personal del consorcio y algunos técnicos municipales los que han intentado solventar y acortar los plazos los plazos lo máximo posible, entendiendo la dificultad y las demoras que se han ido acumulando, pues a mí lo que me sale es pedirle, insisto una vez más, disculpas a los alumnos y darle las gracias al personal del consorcio».

En cuanto a los plazos, Gragera afirmó que «todo dependerá de las dificultades que haya a la hora de adjudicar y de poder firmar, pero podéis comprobar en la plataforma de contratos ya están todos y cada uno de esos suministros en licitación».

«Los plazos que se manejan son 10, 15 días para presentación de ofertas y resolución de de la mesa para que la mesa de y a partir de ahí pues pedir disculpas por el retraso», reiteró.