La Policía Local de Cáceres evita un fuego en una vivienda de Mejostilla al auxiliar a su ocupante de 73 años

10 de noviembre 2025

La Policía Local de Cáceres ha evitado un incendio al auxiliar a una vecina de 73 años de la capital cacereña. Agentes del cuerpo intervinieron este domingo por la noche en un domicilio de la calle Simón Benito Boxoyo, en el barrio de Mejostilla, tras recibir el aviso de un vecino que alertó de que una persona pedía auxilio desde una vivienda contigua.

Al acceder al domicilio, los agentes localizaron a una mujer de 73 años inmóvil en el patio, con un fuerte golpe en la cara y una contusión visible en la ceja, según detalla el Ayuntamiento. Además, durante la intervención, los agentes detectaron que la vivienda estaba llena de humo, ya que había comida en el fuego que comenzaba a quemarse. La rápida actuación les permitió apagar las llamas y evitar un conato de incendio, tal y como informa el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, ha destacado «la eficacia y la rápida respuesta de la Policía Local, que no solo prestó auxilio a la vecina, sino que evitó una situación que podría haber tenido consecuencias más graves de propagarse el incendio». Por otro lado, Muriel ha subrayado «la importancia de la colaboración ciudadana y de la rápida comunicación con los servicios de emergencia ante cualquier indicio de peligro».

Finalmente, la mujer fue atendida en su domicilio por los servicios sanitario del 112 y quedó al cuidado de su nieto que se personó en el lugar para hacerse cargo de ella tras ser localizado telefónicamente.

Entre los incendios más recientes que se han registrado en viviendas en Cáceres está el ocurrido el pasado mes de julio en Aldea Moret, cuando una casa de dos plantas de la calle Logrosán sufrió importantes daños.

El propietario, de unos 40 años, tenía quemaduras y presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Fue trasladado posteriormente al hospital.

Hasta el hospital también tuvo que ser trasladado un vecino de la calle San Ildefonso, en el mes de junio, al sufrir quemaduras en los brazos y en las piernas. Este fuego, según confirmaron los bomberos, se originó en la cocina de la vivienda. Y, desde aquí, el humo se propagó al resto de estancias. Se produjeron además daños en electrodomésticos, mobiliario y el revestimiento de las paredes. El herido sufrió quemaduras en las extremidades superiores y en las inferiores. La calle San Ildefonso es una vía en cuesta que comunica la glorieta del Puente de San Francisco con la parte antigua de Cáceres.