¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?
Cacereños esperando a ser vacunados en la tarde de este lunes en el centro de salud Zona Centro. Jorge Rey

Colas para vacunarse de la covid y la gripe en el primer día sin cita previa en Extremadura

El SES ha habilitado 13 puntos en las ocho áreas de salud y el próximo jueves repetirá esta campaña

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

En apenas media hora, cien personas ya se habían vacunado de la gripe y en algunos casos también de la covid en el centro ... de salud Zona Centro de Cáceres. Han sido los primeros en acudir al llamamiento del SES para inmunizarse en la campaña extraordinaria sin cita previa que se ha llevado a cabo este lunes y que se repetirá el próximo jueves, 13 de noviembre.

