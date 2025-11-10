Colas para vacunarse de la covid y la gripe en el primer día sin cita previa en Extremadura

En apenas media hora, cien personas ya se habían vacunado de la gripe y en algunos casos también de la covid en el centro ... de salud Zona Centro de Cáceres. Han sido los primeros en acudir al llamamiento del SES para inmunizarse en la campaña extraordinaria sin cita previa que se ha llevado a cabo este lunes y que se repetirá el próximo jueves, 13 de noviembre.

Pasadas las 17.00 horas la cola ya era bastante larga. La mayoría de las personas han sido mayores de 60 años, aunque también los ha habido de menor edad por ser población de riesgo. «Tengo una inmunodeficiencia y me vacuno tanto de la gripe como de la covid. Trabajo en turno de mañana y he venido sin cita por la tarde porque es mucho más cómodo», comentaba Valentín Rasero, de 50 años, mientras recibía una de las dosis de la mano de la enfermera Flor Vadillo, una habitual de estas campañas que también estuvo al frente de la inmunización de la covid en los peores momentos de la pandemia.

«Para llevar media hora solo ha venido mucha gente», afirmaba mientras ponía una inyección tras otra. «Me vacuno todos los años y me va muy bien», decía Juan Fernández, de 77 años. «Siempre me he vacunado. Empecé hace tiempo a cuando estaba mi madre en casa. La de la covid me la he puesto antes, pero ahora ya no», añadía Charo, otra cacereña que esperaba su turno mientras no paraba de llegar a gente para inmunizarse.

Esta es una campaña extraordinaria de vacunación que el SES ha puesto en marcha, como ya lo hizo el pasado año. Para ello ha establecido 13 puntos en las ocho áreas de salud para administrar dosis de 16.30 a 19.30 horas. Las personas interesadas solo deben aportar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

Esta vacunación pretende favorecer la conciliación y se desarrolla en Badajoz (centro de salud de Valdepasillas), Mérida (Urbano III), Almendralejo (San José), Don Benito (Don Benito Este), Villanueva de la Serena (Villanueva Sur), Cáceres (centro de salud Zona Centro), Coria (hospital), Plasencia (centro de salud La Data) y en los centros de salud de Montijo, Villafranca de los Barros, Llerena, Zafra y Navalmoral de la Mata.

La enfermera Flor Vadillo vacuna de la gripe al cacereño Valentín Rasero. Jorge Rey

En cuanto a la gripe, hay que recordar que la población diana son las personas de 60 años o más, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo), los convivientes con vulnerables o menores de seis meses, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, así como los profesionales de servicios esenciales como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil y docentes.

También está dirigida a quienes tengan patologías de riesgo aún siendo menores de 60 como diabetes, obesidad mórbida, cáncer o enfermedades crónicas, entre otras, y personas que vivan en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.

Además de los adultos, también van a poder recibir las correspondientes dosis frente a la gripe los niños de entre seis meses y cinco años. Los menores de 24 a 59 meses recibirán la vacuna intranasal contra la gripe, que es aplicada como un aerosol sin inyecciones.

Covid

Respecto a la covid, la vacuna está dirigida a personas de 70 o más años, embarazadas, personal sanitario o sociosanitario. También es para quienes tienen menos de 70 con factores de riesgo.

Las personas que recibieron su última dosis de la covid o pasaron la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

Para la campaña habitual, la que se mantiene abierta desde el pasado 14 de octubre hasta el próximo 31 de enero, se puede pedir cita previa a través del teléfono gratuito 900 100 737, de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas o los fines de semana de 09.00 a diez de la noche, así como de forma online a través de la página web del SES.

VRS en adultos

Respecto al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), también este 10 de noviembre se ha comenzado a vacunar a los adultos de más de 60 años o personas que viven en residencias de mayores, así como a trasplantados de pulmón.

Es la primera vez que esta inmunoprofilaxis se ofrece a los adultos en Extremadura y para ello el SES ha adquirido 15.000 dosis de esta vacuna.

El SES recuerda que el VRS es una causa importante de mortalidad en la población adulta, por lo que se recomienda la vacunación ya que las mejoras de las coberturas reducen el impacto de las infecciones respiratorias en la región.