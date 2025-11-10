HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Obras en la carretera de Sevilla. J. V. Arnelas

Badajoz

Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026

El Ministerio ejecuta la duplicación de la calzada en los diez primeros kilómetros y ha construido una vía paralela para desplazar los coches hasta el final de la actuación

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:42

Los vehículos que circulen por la carretera de Sevilla transitarán por una vía paralela, de nueva construcción, entre los kilómetros 2,6 y 4, ... 6, a partir del mediodía de este lunes y hasta que terminen las obras a mediados del próximo año de 2026.

