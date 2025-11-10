Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026

Los vehículos que circulen por la carretera de Sevilla transitarán por una vía paralela, de nueva construcción, entre los kilómetros 2,6 y 4, ... 6, a partir del mediodía de este lunes y hasta que terminen las obras a mediados del próximo año de 2026.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acondiciona el acceso y salida de la ciudad por la carretera N-432 con un presupuesto de 24,8 millones de euros financiados con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Las obras constan de dos partes diferenciadas. Por un lado, entre los kilómetros 1 y 4,6, se duplicará la calzada, se construirán cuatro glorietas y vías de servicio, y se reordenarán los accesos existentes. Por otro, entre los kilómetros 4,6 y 10,5, se reordenarán los accesos mediante vías de servicio que conectarán a tres nuevas glorietas distribuidas a lo largo del tramo. Es decir, que a partir del kilómetro 4,6 no se duplica la calzada pero sí se mejora con más accesos a las urbanizaciones y con rotondas.

Los operarios van a comenzar los trabajos de demolición de la calzada actual en las próximas semanas para comenzar a ejecutar las nuevas obras de drenaje transversal, así como canalizaciones y la construcción de la futura vía de servicio, el carril bici y el acerado.

Desvío de tráfico entre los kilómetros 2,6 y 4,6

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios; a partir de las 13 horas de este lunes se cortará la carretera N-432 entre los kilómetros 2,6 y 4,6. El tráfico será desviado a una nueva calzada izquierda del tramo duplicado y parte de dos de las nuevas glorietas. Esta nueva calzada discurre de manera paralela a la actual carretera nacional. Como ya se ha indicado, este corte de tráfico se mantendrá hasta la finalización de la obra, previsiblemente a mediados de 2026.

En principio, según los documentos del último modificado de la obra, el final está marcado para el 24 de mayo de 2026. O eso es al menos lo que prevén los responsables de duplicar la vía a pesar de que la actuación estuvo parada más de 18 meses hasta su reactivación en abril.

Las obras estuvieron paradas 18 meses hasta abril de este año

Ese modificado publicado en septiembre incluyó bastantes modificaciones. Algunas atienden peticiones del Ayuntamiento, como crear un carril bici que una la ciudad con la entrada de la urbanización Campomanes; de los vecinos, como dotar de una tubería de abastecimiento para las urbanizaciones de la zona; y de las necesidades que han aparecido durante la obra. Entre estas últimas, mejorar el drenaje y el firme.

Cuando esté terminada, el Ministerio habrá concluido un proyecto que lleva años pendiente. En 2015 midieron el tráfico y detectaron 18.015 vehículos y 740 pesados cada día. Se quiere reordenar el tráfico a las urbanizaciones, algunas tan pobladas como Campomanes o Los Montitos. Las obras dependen del Ministerio porque se trata de una carretera nacional. La Demarcación de Carreteras en Extremadura se encarga de ellas. La UTE formada por Construcción Abaldo Tecnología de Firmes e Inexcon ejecuta la actuación.