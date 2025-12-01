¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?

Fachada del edificio de Aldea Moret, en Cáceres, que se encuentra en riesgo de derrumbe.

Lunes, 1 de diciembre 2025

El centro de datos que Nostrum promueve en Badajoz, con 900 empleos, ya tiene garantizada la potencia eléctrica

Construir en Extremadura una de las mayores factorías de inteligencia artificial (IA) de Europa y hacerlo lo más rápidamente posible. Ese es el objetivo que se marca Nostrum Group para el centro de datos que promueve en la plataforma logística de Badajoz y así lo anunció en la mañana de este lunes Gabriel Nebreda, CEO de la compañía.

La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas

La Junta de Extremadura ha suspendido el contrato para la redacción de los proyectos de construcción de 427 viviendas públicas en cinco ciudades de la región. Un error con una de las parcelas cedidas en Plasencia impide continuar adelante con el procedimiento y obliga a desistir de la tramitación.

Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad

Los propietarios de dos viviendas de Sinforiano Madroñero y José María Alcaraz y Alenda han puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que investiga lo sucedido.

Los vecinos desalojados en Aldea Moret, sin fecha para regresar a sus casas

Ocho familias permanecen fuera de sus casas por riesgo de colapso de parte de una fachada de la calle Río Tíber, en Cáceres. Las viviendas han sido precintadas y el Ayuntamiento da orden a una constructora para apuntalar este lunes la zona afectada.

La menor juzgada por el asesinato de Belén Cortés saldrá el libertad este miércoles

Está a la espera de la sentencia por posible complicidad, pero ha cumplido los nueve meses preventivos; los otros dos acusados no saldrán por estar condenados por otros delitos.

