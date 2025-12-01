HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Momento de la firma del acuerdo de colaboración entre Nostrum Group y Aecom España. A. Márquez

El centro de datos que Nostrum promueve en Badajoz, con 900 empleos, ya tiene garantizada la potencia eléctrica

La empresa ha firmado este lunes un acuerdo para el desarrollo del proyecto con la ingniería Aecom España

J. M. M.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:55

Comenta

Construir en Extremadura una de las mayores factorías de inteligencia artificial (IA) de Europa y hacerlo lo más rápidamente posible. Ese es el objetivo que ... se marca Nostrum Group para el centro de datos que promueve en la plataforma logística de Badajoz y así lo anunció en la mañana de este lunes Gabriel Nebreda, CEO de la compañía: «Esto es una carrera a nivel internacional y estamos compitiendo contra Finlandia, Francia, Italia, Portugal y uno de los elementos más importantes para ganar la competición es construirlo antes», ha asegurado.

