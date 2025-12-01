El centro de datos que Nostrum promueve en Badajoz, con 900 empleos, ya tiene garantizada la potencia eléctrica

Construir en Extremadura una de las mayores factorías de inteligencia artificial (IA) de Europa y hacerlo lo más rápidamente posible. Ese es el objetivo que ... se marca Nostrum Group para el centro de datos que promueve en la plataforma logística de Badajoz y así lo anunció en la mañana de este lunes Gabriel Nebreda, CEO de la compañía: «Esto es una carrera a nivel internacional y estamos compitiendo contra Finlandia, Francia, Italia, Portugal y uno de los elementos más importantes para ganar la competición es construirlo antes», ha asegurado.

Nebreda ha hecho esa afirmación en el acto con el que en la mañana de este lunes se ha escenificado el acuerdo de colaboración para el desatrollo de Nostrum Evergreen, como se denomina el proyecto, entre Nostrum y la ingeniería Aecom España.

En ese acto, los promotores del centro de datos han mantenido la previsión que ya hicieron al anunciar el proyecto y esperan arrancar las obras a lo largo del próximo año. «Vamos a esperar tener todas las licencias y la ingeniería para iniciar la construcción en 2026», ha expuesto el CEO de Nostrum, que ha añadido que los trabajos en ese sentido se pueden prolongar entre 18 y 24 meses.

«La tecnología que estamos desarrollando va a minimizar el uso del agua; se usa un circuitos cerrado y se reuriliza constantemente» Gabriel Nebreda CEO de Nostrum Group

«Estamos muy contentos de colaborar en este proyecto que será un referente internacional» Javier Camy Director general de Aecom España

Para lograrlo han buscado a Aecom como socio. «Estamos muy contentos de colaborar en este proyecto que será un referente internacional», ha mencionado Javier Camy, director general de Aecom España, una compañía que tiene 60.000 empleados a nivel mundial y 900 en España y que tiene una experiencia de más de dos décadas en el sector de los centros de datos.

Uno de los puntos fuertes de Nostrum Evergreen para poder empezar a operar cuanto antes es que ya tiene garantizada la potencia eléctrica que necesita para su funcionamiento. «Es una infraestructura que se conecta a la futura subestación Río Caya; no dependemos de ningún tipo de concurso; ya tenemos la potencia concedida», ha indicado Nebreda.

En cuanto al consumo de agua, que es intensivo por parte de este tipo de insfraestructuras, la iniciativa de Nostrum Group y Aecom España prevé reducirlo al máximo. «La tecnología que estamos desarrollando va a minimizar el uso del agua; ya los centros de datos prácticamente no usan agua porque son circuitos cerrados, es decir lo que hace es reutilizar el mismo agua constantemente», ha explicado Nebreda.

1.900 millones de euros

Los promotores del proyecto reservada la parcela de la plataforma logística en la que se instalará la infraestructura. Tienen previsto ocupar 220.000 metros cuadrados. «Tenemos un acuerdo para un terreno de Avante», ha garantizado el CEO de Nostrum. Además, la empresa ya compró otra parcela de 24.128 metros cuadrados que pertenecía al Sepes, la entidad pública adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Una gran extensión de terreno para una iniciativa que movilizará una inversión total, como ya publicó HOY, de 1.900 millones de euros y que prevé crear 900 empleos cuando el centro de datos esté operativo y unos 2.000 puestos de trabajo durante la construcción.

Este volumen de inversión responde, en primer lugar a las dimensiones de la infraestructura. No es un centro de datos tradicional. Es un centro de datos destinado a la IA, que demanda una densidad de potencia superior a los usos de los centros de datos tradicionales. «Es un proyecto de 300 megavatios (MW) con la opción de ampliarlo a 500 MW», ha detallado Nebreda, que ha puesto como ejemplo que en la actualidad son 300 MW de potencia los que hay intalados en toda España en los centros de datos operativos.

Sin embargo, la primera fase de Nostrum Evergreen contempla empezar a operar con 150 MW de pontencia. Será en la segunda fase, prevista para iniciarse en 2029, cuando se alcancen los 300 MW.

Para esa operación será necesario dotar de contenido a la instalación, algo que por el momento no ha trascendido. «Tenemos conversaciones con potenciales clientes que están interesados en la infraestructura; es algo que creo que no tardaremos en compartir», ha declarado Nebreda.