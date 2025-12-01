La menor juzgada por el asesinato de Belén Cortés saldrá el libertad este miércoles

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La menor estaba internada en el Marcelo Nessi. HOY

Crimen en el piso tutelado de Badajoz

Está a la espera de la sentencia por posible complicidad, pero ha cumplido los nueve meses preventivos; los otros dos acusados no saldrán por estar condenados por otros delitos

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:26

Comenta

La menor implicada en la muerte de su cuidadora en un piso tutelado el pasado mes de marzo en Badajoz saldrá el libertad. Este miércoles ... 3 de diciembre se cumplen nueve meses en libertad vigilada, el máximo que marca la ley para los menores, por lo que saldrá del centro de cumplimiento de medidas judiciales, ya que aún no se ha publicado la sentencia por el asesinato de Belén Cortés.

