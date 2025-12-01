La menor juzgada por el asesinato de Belén Cortés saldrá el libertad este miércoles

La menor implicada en la muerte de su cuidadora en un piso tutelado el pasado mes de marzo en Badajoz saldrá el libertad. Este miércoles ... 3 de diciembre se cumplen nueve meses en libertad vigilada, el máximo que marca la ley para los menores, por lo que saldrá del centro de cumplimiento de medidas judiciales, ya que aún no se ha publicado la sentencia por el asesinato de Belén Cortés.

El juicio tuvo lugar a finales de octubre, pero el Juzgado de Menores aún no ha emitido su fallo. La joven que va a salir en libertad podría ser condenada por complicidad en el asesinato de la cuidadora, lo que supondría cinco años de internamiento.

Al principio del proceso judicial la menor, que tenía 17 años cuando ocurrieron los hechos, estaba acusada de asesinato por la acusación particular, que exigía ocho años de condena para ella, pero el abogado de la familia de la víctima, Raúl Montaño, modificó sus conclusiones para pedir complicidad, igual que la Fiscalía. Durante el juicio, según supo HOY, los dos menores varones, de 14 y 15 años, se acusaron entre ellos, mientras que la joven mantuvo que vio el crimen, pero se quedó paralizada y no participó. Posteriormente sí huyó con los otros dos hasta Mérida.

La prisión provisional, en el caso de los menores, es más corta que cuando se trata de adultos. Una persona mayor de edad puede estar hasta dos años recluida a la espera de sentencia e incluso se puede solicitar una prórroga de dos años más si la pena a la que se enfrenta es grave.

Los menores, como es el caso de los implicados en la muerte de Belén Cortés, pueden estar recluidos seis meses con una prórroga de otros tres. Como se ha cumplido el plazo ella puede salir en libertad aunque está a la espera de la sentencia. Los tres están, desde el pasado mes de marzo, en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi, el único que hay en Extremadura para menores de edad que han cometido delitos.

Varones seguirán presos

Los dos varones, sin embargo, no saldrán en libertad porque ya han sido condenados, aunque por otros delitos. Por tanto seguirán en el Marcelo Nessi por el momento y su estancia podría alargarse si son condenados, a ellos les piden seis años a cada uno por el asesinato de su cuidadora.

Según la legislación española estarán en el centro para menores hasta los 18 años al menos. Cuando cumplan la mayoría de edad, los juzgados tendrán que decidir si terminan de cumplir su pena en este centro o pasan a un centro penitenciario normal.

Los varones no saldrán porque están condenados por otros hechos, agresión y robos. La semana anterior al crimen, de hecho, estuvieron implicados en varios hechos delictivos, dos atracos y un robo en un bar, para costearse el consumo de drogas.

Sentencia en espera

El juicio por el crimen de Belén Cortés terminó hace ya un mes, pero aún no se ha publicado la sentencia. En los casos de menores el fallo suele ser más rápido, pero hay que tener en cuenta que se trata de un proceso muy complejo. No solo

En el juicio se desvelaron muchas pruebas relevantes, entre ellas, los testimonios de los tres implicados y del cuarto menor que vivía en la casa tutelada y huyó tras la agresión para contar lo que había pasado en otro piso tutelado. Además, según desveló este periódico, se desveló una fotografía tomada durante la agresión a Belén Cortés. En la imagen no se podía identificar a los menores, pero los compañeros de la víctima reconocieron sus prendas de ropa y sus zapatos.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo en la calle Castillo de Benquerencia de la Urbanización Guadiana de Badajoz. Belén Cortés entró a trabajar a las ocho de la tarde a la vivienda tutelada de la calle Castillo de Benquerencia, en la Urbanización Guadiana de Badajoz. La cuidadora debía cubrir el turno de noche sola con cuatro adolescentes, tres varones de 14, 15 y 17 años y una chica de 17.

Dos de los varones, los más jóvenes, habían vuelto a la casa 36 horas antes tras una semana fugados en la que cometieron varios robos para pagarse el consumo de drogas. La noche del crimen intentaron volver a fugarse y eso inició la agresión que acabó en el asesinato de Belén Cortés. Tres de los menores, los de 14 y 15 y la chica, cogieron el coche de la víctima y huyeron con él, el cuarto se fue a otro piso tutelado a dar la alarma