Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad

Ángela Murillo Badajoz Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

Nuevos robos en viviendas de Badajoz. Durante este pasado puente escolar, varios domicilios de la barriada de Valdepasillas han sufrido asaltos y sustracciones. Cuando este domingo los propietarios regresaron a sus domicilios después de estar fuera de la ciudad, accedieron con normalidad a sus pisos. No notaron nada raro en las cerraduras y todo parecía en orden en un primer momento, más allá de algunas luces encendidas que achacaron a algún olvido al salir de casa días antes.

El disgusto llegó al acceder a los dormitorios principales, donde todos los cajones y las cómodas estaban revueltos. Rápidamente los moradores descubrieron que habían sufrido un robo, y constataron que faltaban joyas de oro y también dinero en metálico.

Enseguida pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Las viviendas afectadas se sitúan en el número 25 de la avenida Sinforiano Madroñero y en el número 23 de José María Alcaraz y Alenda.

La Policía Científica ya ha pasado por los domicilios para intentar tomar huellas y recabar pruebas. Se encarga de la investigación el Grupo 4 de Robos. Estos dos sucesos tienen en común que en apariencia los ladrones no dejan marcas obvias de sus fechorías, por lo que continúan las pesquisas de los agentes para determinar exactamente el 'modus operandi' empleado, indican desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura.

Robos en Huerta Rosales

En octubre, unos ladrones robaron con otro métoro en el interior de un bloque de viviendas de la calle Arturo Barea, en Huerta Rosales, donde rompieron hasta seis cerraduras y terminaron robando en tres trasteros antes de huir. Estaban violentadas las cerraduras del portal y la puerta trasera del jardín común. Días antes, un chalé adosado a pocos metros, en la calle Francisco Corral Acero, también fue asaltado a plena luz del día y los delincuentes se llevaron dinero, joyas y causaron importantes destrozos.