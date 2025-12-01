HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los pisos asaltados está en la avenida Sinforiano Madroñero. HOY
Sucesos de Extremadura

Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad

Los propietarios de dos viviendas de Sinforiano Madroñero y José María Alcaraz y Alenda han puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que investiga lo sucedido

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:37

Comenta

Nuevos robos en viviendas de Badajoz. Durante este pasado puente escolar, varios domicilios de la barriada de Valdepasillas han sufrido asaltos y sustracciones. Cuando este domingo los propietarios regresaron a sus domicilios después de estar fuera de la ciudad, accedieron con normalidad a sus pisos. No notaron nada raro en las cerraduras y todo parecía en orden en un primer momento, más allá de algunas luces encendidas que achacaron a algún olvido al salir de casa días antes.

El disgusto llegó al acceder a los dormitorios principales, donde todos los cajones y las cómodas estaban revueltos. Rápidamente los moradores descubrieron que habían sufrido un robo, y constataron que faltaban joyas de oro y también dinero en metálico.

Enseguida pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. Las viviendas afectadas se sitúan en el número 25 de la avenida Sinforiano Madroñero y en el número 23 de José María Alcaraz y Alenda.

La Policía Científica ya ha pasado por los domicilios para intentar tomar huellas y recabar pruebas. Se encarga de la investigación el Grupo 4 de Robos. Estos dos sucesos tienen en común que en apariencia los ladrones no dejan marcas obvias de sus fechorías, por lo que continúan las pesquisas de los agentes para determinar exactamente el 'modus operandi' empleado, indican desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura.

Robos en Huerta Rosales

En octubre, unos ladrones robaron con otro métoro en el interior de un bloque de viviendas de la calle Arturo Barea, en Huerta Rosales, donde rompieron hasta seis cerraduras y terminaron robando en tres trasteros antes de huir. Estaban violentadas las cerraduras del portal y la puerta trasera del jardín común. Días antes, un chalé adosado a pocos metros, en la calle Francisco Corral Acero, también fue asaltado a plena luz del día y los delincuentes se llevaron dinero, joyas y causaron importantes destrozos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  5. 5 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  8. 8 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  9. 9

    Un gran árbol se desploma en la rotonda de Los Alamitos de Plasencia y cae sobre un vehículo sin causar heridos
  10. 10 Eva González: la abogada extremeña vuelve a la carga en defensa de los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad

Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad