Traseras de la calle Julio Terrón de Plasencia, donde se planteaba una de las promociones. HOY

La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas

Una de las parcelas de Plasencia incluidas en el pliego no es de propiedad municipal y por tanto no se puede ceder

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:56

La Junta de Extremadura ha suspendido el contrato para la redacción de los proyectos de construcción de 427 viviendas públicas en cinco ciudades de la ... región. Un error con una de las parcelas cedidas en Plasencia impide continuar adelante con el procedimiento y obliga a desistir de la tramitación.

