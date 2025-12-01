La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas

La Junta de Extremadura ha suspendido el contrato para la redacción de los proyectos de construcción de 427 viviendas públicas en cinco ciudades de la ... región. Un error con una de las parcelas cedidas en Plasencia impide continuar adelante con el procedimiento y obliga a desistir de la tramitación.

El Gobierno regional, a través de la empresa pública Urvipexsa, puso en marcha el pasado mes de noviembre la construcción de 427 viviendas protegidas de 80 metros cuadrados de superficie en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo con la convocatoria de un concurso para contratar la redacción de los proyectos de obra. Este contrato forma parte del plan Habita Extremadura, que se anunció a comienzos de año y que consiste en promover 3.000 viviendas públicas antes de 2027.

Urvipexsa sacó a concurso este contrato con un presupuesto de 1,16 millones de euros con el objetivo de contar con los proyectos a lo largo del primer trimestre del próximo año, tras lo que se daría paso a las obras con una inversión de más de 60 millones de euros, una cuestión que ya estará en manos del Gobierno regional que salga de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

La licitación se dividió en trece lotes, uno por cada parcela cedida por los correspondientes ayuntamientos, en concreto dos en Badajoz (89 viviendas en total), dos en Cáceres (104), tres en Mérida (117 entre pisos y unifamiliares), tres en Plasencia (59) y tres en Almendralejo (58).

Calle Julio Terrón

Pero apenas dos semanas después de iniciar la licitación Urvipexsa ha debido desistir del procedimiento. Según la resolución de la empresa pública, el Ayuntamiento de Plasencia ha comunicado que no es propietario de uno de los solares incluidos en el expediente, en concreto el que está situado en el número 5 de la calle Julio Terrón.

Esto obliga a modificar el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas, excluyendo el lote en cuestión, «con la consiguiente modificación del presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato». La empresa pública señala que se trata de errores «no subsanables», por lo que es necesario desistir de la licitación y archivar el expediente, «sin perjuicio de iniciar un nuevo procedimiento de licitación».

De esa forma, se podrá convocar de nuevo otro concurso sin el lote en cuestión, pero para eso se necesita iniciar todo el proceso, ya que no basta con una mera corrección antes de que se produzca la formalización del contrato.