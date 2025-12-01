Los vecinos desalojados en Aldea Moret, sin fecha para regresar a sus casas

Ni Manuel Morán ni el resto de vecinos que este domingo fueron desalojados de ocho viviendas situadas en el número 6 de la calle ... Río Tíber, en Aldea Moret, por riesgo de colapso de parte de la fachada saben cuándo podrán volver a su casa.

Para Manuel, de 68 años, la de este lunes será la segunda noche en el hotel Ara, donde el Ayuntamiento, a través del IMAS (Instituto Municipal de Asuntos Sociales), ha alojado a los afectados que no han podido recurrir a sus familiares para quedarse en estas circunstancias. De momento, no hay fecha para el regreso. «No será en los próximos días», ha subrayado el alcalde, Rafael Mateos, quien ha señalado que la prioridad es estabilizar la fachada y evitar su caída sobre la vía pública. «No nos queda otra», afirma resignado Morán.

El Consistorio ha ordenado una actuación de urgencia para este lunes y ha contratado a una constructora para que apuntale la zona necesaria. En este sentido, el Ayuntamiento habla de una intervención con dos objetivos: evitar el desprendimiento total de la fachada (de ahí el apuntalamiento) y buscar una solución técnica que permita sujetarla de forma segura al encofrado. Según el informe preliminar difundido por el Ayuntamiento, el desprendimiento se ha producido por una falla en el encofrado.

Ampliar Detalle de la fachada combada y de las grietas en las ventanas. JORGE REY

Los hechos ocurrieron en torno a las 20.00 horas de este domingo. La calle Río Tíber, una de las arterias principales de Aldea Moret, permanece este lunes cerrada al tráfico y acordonada a la altura del inmueble afectado.

El Ayuntamiento indica que este inmueble no figura como propiedad municipal en el inventario, aunque anuncia que asumirá las actuaciones. El bloque consta de 48 viviendas, de las que cuatro son municipales.

Desde el punto de vista técnico, lo que ha ocurrido ha sido un abombamiento de la fachada por el sistema constructivo, al no estar cosida al forjado. En concreto, la hoja exterior de la fábrica no estaba apoyada, se ha combado y ha acabado cediendo. Esto ha provocado una fisura, según han señalado los técnicos municipales.

La actuación para reparar la fachada consistirá en llevar el cerramiento de ladrillo a su sitio y luego se coserá a la estructura. De no intervenir, la parte exterior de la fachada se podría desplomar y caer. La estructura el inmueble está a salvo. Se trata, en principio, de una zona localizada, según la información facilitada a este diario sobre el terreno.

No es la primera vez que ocurre algo parecido en este bloque de viviendas sociales. En febrero de 2010 otras dos familias tuvieron que ser desalojadas de sus pisos por grietas en los inmuebles. Se trataría de pisos distintos a los afectados ahora, según cuentan los vecinos. En este caso, las grietas se localizaron en el garaje del inmueble, que tuvo que ser apuntalado.