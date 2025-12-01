HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
Manuel Morán, vecino desalojado, este lunes por la mañana delante del bloque de viviendas con fachada en riesgo de colapso, en Aldea Moret. JORGE REY

En Cáceres

Los vecinos desalojados en Aldea Moret, sin fecha para regresar a sus casas

«No será en los próximos días», ha avanzado el alcalde sobre la vuelta de las ocho familias de Río Tíber a sus hogares. El Ayuntamiento indica que ahora la prioridad es estabilizar la fachada en riesgo de colapso y evitar su caída sobre la vía pública

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:21

Ni Manuel Morán ni el resto de vecinos que este domingo fueron desalojados de ocho viviendas situadas en el número 6 de la calle ... Río Tíber, en Aldea Moret, por riesgo de colapso de parte de la fachada saben cuándo podrán volver a su casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

