¿Qué ha pasado este lunes, 18 de agosto, en Extremadura?

R.H. Lunes, 18 de agosto 2025, 22:28 Comenta Compartir

Rebollar es la población que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla

Ahora mismo las condiciones meteorológicas de menos temperatura y mayor humedad pueden ayudar para empezar a controlar el fuego de Jarilla que sigue descontrolado en la frontera con Castilla León. De manera general, en Extremadura han ardido ya este verano 30.000 hectáreas, con un perímetro total que sería de 315 kilómetros si sumamos todos los fuegos apagados o por apagar. El incendio de Jarilla, iniciado hace seis días en el norte de Cáceres, sigue siendo el más preocupante y sigue activo con 12.000 hectáreas quemadas ya y un perímetro que sigue creciendo y se acerca a los 140 kilómetros.

El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»

El fuego de Aliseda ha sido provocado «por motivos cinegéticos». Son palabras del consejero de Presidencia de la Junta. Abel Bautista ha señalado claramente esta mañana la causa de este incendio intencionado que ya ha arrasado 4.000 hectáreas en la provincia de Cáceres, muchas de ellas en plena Sierra de San Pedro. «Sabemos la parcela exacta y sabemos las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el incendio». Fueron «dos cerillazos» que en solo tres horas se llevaron por delante 2.000 hectáreas.

Pedro Sánchez visitará mañana Extremadura por el incendio de Jarilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este martes a Extremadura para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Jarilla, en la provincia de Cáceres, según han informado fuentes de Moncloa. Está previsto que el líder del Ejecutivo acuda al Puesto de Mando Avanzado para ver y evaluar de primera mano la situación. Una visita que se producirá dos días después de que acudiese al Centro de Coordinación Operativo contra los incendios en Ourense.

Muere un vecino de Villar del Rey tras una salida de vía en la EX-214

Un hombre ha fallecido tras una salida de vía en la EX-214. En concreto, el accidente de tráfico ha ocurrido en el kilómetro 58 de la vía, que une las localidades de Alburquerque con Villar del Rey, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta del suceso a las 20:57 horas de ayer domingo. El varón, que conducía un turismo en dirección a Villar del Rey, se salió de la vía por el margen izquierdo. Se llamaba Francisco García Gallego, tenía 54 años y era vecino de este municipio pacense (unos 2.000 habitantes), donde precisamente ayer se ponía punto y final a las fiestas en honor a Santa María. Estaba soltero y no tenía hijos.

Bajón térmico en Extremadura: estas son las localidades donde más han descendido los termómetros

Más de diez grados de diferencia. Esto es lo que ha registrado una localidad extremeña según los datos de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). Se trada de la ciudad de Don Benito en la que el domingo los termómetros subieron hasta los 42,6 grados y este lunes se ha quedado en 32,4º, es decir 10,2 de diferencia. Navalvillar de Pela, Villafranca de los Barros, Coria y Retamal de Llerena también han tenido un pronunciado descenso de 9 o más grados.