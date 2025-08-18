Bajón térmico en Extremadura: estas son las localidades donde más han descendido los termómetros

Rubén Bonilla y Ángela Murillo Lunes, 18 de agosto 2025, 18:29 Comenta Compartir

Más de diez grados de diferencia. Esto es lo que ha registrado una localidad extremeña según los datos de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet). Se trada de la ciudad de Don Benito en la que el domingo los termómetros subieron hasta los 42,6 grados y este lunes se ha quedado en 32,4º, es decir 10,2 de diferencia.

Navalvillar de Pela, Villafranca de los Barros, Coria y Retamal de Llerena también han tenido un pronunciado descenso de 9 o más grados.

La estación meteorológica que menos diferencia ha marcado ha sido la ubicada en Piornal, al pasar de los 35,2 grados del domingo a los 31,4º de este lunes, estos es 3,8 grados de diferencia.

El culpable de este agradecido cambio en Extremadura es la entrada en la península de aire atlántico y que pone fin a la tercera ola de calor más larga en España. Un episodio de calor extremo de 15 días que deja dos fallecidos por altas temperaturas en nuestra región, el último, un hombre de 70 años en Plasencia.

La máxima de este lunes la ha vuelto a registrar Navalmoral de la Mata, con 36,5 grados.

Además de en los valores máximos, también descienden las mínmas y esta semana se podrá dormir sin problema porque regresan las noches frescas. Este lunes, los municipios que han amanecido con temperaturas más bajas este lunes han sido Alburquerque, con 16,7 grados a las siete de la mañana, Alconchel (18,3), Olivenza (18,4), Barcarrota (18,7) y Nuñomoral (19,1), según datos de la Aemet.

En pocas horas, la región ha pasado de tener activa la alerta roja por calor extremo en buena parte del territorio a un mapa libre de avisos.

Este alivio es más que notable si se tiene en cuenta que el domingo varios municipios extremeños sufrieron máximas de 43 grados. Navalmoral de la Mata fue la localidad más calurosa, con 43,7 grados, seguida de Zafra (43), Serradilla (42,9), Puerto Rey (42,8), Olivenza (42,8), Villafranca de los Barros (42,7) y Badajoz (42,6).

El gran respiro térmico será aún más acusado este martes 19 de agosto, cuando la capital pacense registrará mínimas de 15 grados y el mercurio no rebasará los 34 en las horas centrales del día. En Cáceres el termómetro se moverá entre los 18 y los 33.

Mitad de semana

Situación parecida se espera el miércoles, el día de temperaturas más suaves en buena parte de la región, con los valores situados entre los 15 y los 34 grados en la capital pacense; y los 17 y los 31 en Cáceres. Un escenario meteorológico que se mantiene el jueves, mientras que el viernes habrá un pequeño repunte del calor, llegando a los 37 grados.

El fin de semana el calor también será soportable y en buena parte del territorio no se espera superar los 36 grados.

Una penúltima semana de agosto para disfrutar de los planes al aire libre y conciliar el sueño sin problemas.