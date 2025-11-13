¿Qué ha pasado este jueves, 13 de noviembre, en Extremadura?

R. H. Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Extremadura registra rachas de viento de más de 100 km/h y las lluvias dejan casi 100 litros

El temporal provocado por la borrasca Claudia ha empezado a dejar registros significativos en Extremadura desde primeras horas de este jueves. El frente, que afecta desde este miércoles a la región, se ha intensificado este jueves poniendo en alerta por lluvias y viento a toda la comunidad. Las precipitaciones han sido generalizadas y las rachas de aire, muy fuertes. De hecho, Extremadura ha registrado lluvias acumuladas de casi 100 litros y rachas de más de 100 kilómetros por hora.

El Helga de Alvear acoge el arte trasgresor de cartón y cinta aislante de Thomas Hirschhorn

Cualquiera que atraviese desde hoy el Museo Helga de Alvear se encontrará un espacio totalmente diferente a lo visto hasta ahora. El espacio que ocupaba la lámpara de Ai Weiwei ha sido tomado, literalmente, por centenares de emojis que cuelgan del techo y pantallas de cartón que muestran duras imágenes de guerra.

Álvaro Díaz Fernández, nuevo general jefe de la brigada 'Extremadura XI'

El general de brigada Álvaro Díaz Fernández se ha convertido en el nuevo general jefe de la brigada 'Extremadura XI' y comandante militar de Badajoz. Sustituye en el cargo al general de brigada Pablo Gómez Lera, que cesa al mando de la misma tras haber sido ascendido a general de división el pasado mes de octubre tras su nombramiento por el Consejo de Ministros.

La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades

La principal iniciativa pública de construcción de vivienda de la Junta de Extremadura empieza a tomar forma. El Gobierno regional ha puesto en marcha la construcción de 427 viviendas protegidas en cinco ciudades de la región con la contratación de los trabajos para la redacción de los proyectos de obra.

El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar

Dos días después de prohibir la cría de aves de corral al aire libre en casi 1.200 municipios de España, el Ministerio de Agricultura da un paso más y eleva las restricciones a todo el país por la expansión del virus de la gripe aviar. En una nueva orden publicada esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha entrado en vigor este mismo jueves, el Ejecutivo establece el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de crías, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne.