Álvaro Díaz Fernández, nuevo general jefe de la brigada 'Extremadura XI'

Sustituye al general de brigada Pablo Gómez Lera, que cesa tras haber sido ascendido a general de división el pasado mes de octubre

R. H.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:10

El general de brigada Álvaro Díaz Fernández se ha convertido en el nuevo general jefe de la brigada 'Extremadura XI' y comandante militar de Badajoz. Sustituye en el cargo al general de brigada Pablo Gómez Lera, que cesa al mando de la misma tras haber sido ascendido a general de división el pasado mes de octubre tras su nombramiento por el Consejo de Ministros.

Lera tomó el mando como jefe de la brigada 'Extremadura' XI en abril de 2023. Ahora cesa en el mando de la brigada y es nombrado asesor del jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Para sustituirle, el general de brigada Álvaro Díaz Fernandez ha sido nombrado jefe de la Brigada 'Extremadura XI' y comandante militar de Badajoz. El general Díaz Fernández es un militar con una amplia trayectoria profesiona, tanto ejerciendo el mando de unidades como en destinos internacionales. Así, ha servido en su último destino en la Academia de Infantería de Toledo, siendo su Coronel Director desde octubre de 2022.

Cabe destacar igualmente sus anteriores destinos en la Brigada 'Almogávares' VI de Paracaidistas, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, la Unidad Militar de Emergencias o el Estado Mayor de la Defensa.

