El artista Thomas Hirschhorn presentó este jueves su nueva exposición el el Helga, en la que 'Fake it, Fake it – till you Fake it' es su obra más sorprendente.

El Helga de Alvear acoge el arte trasgresor de cartón y cinta aislante de Thomas Hirschhorn

El artista suizo inaugura la muestra 'My Atlas, Our Atlas', que recoge 20 años de su rompedora trayectoria artística

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:10

Cualquiera que atraviese desde hoy el Museo Helga de Alvear se encontrará un espacio totalmente diferente a lo visto hasta ahora. El espacio que ... ocupaba la lámpara de Ai Weiwei ha sido tomado, literalmente, por centenares de emojis que cuelgan del techo y pantallas de cartón que muestran duras imágenes de guerra. El centro de arte contemporáneo siempre ha sido dinámico, pero con Thomas Hirschhorn se ha dado la vuelta como un calcetín para acoger sus montajes rompedores, que disparan contra lo convencional y que, como es normal en el arte que se hace hoy en día, interpela al espectador con asuntos que le conciernen. En este caso es el poder, la democracia y cómo lo individual se imbrica con lo colectivo. Trata de desenmascarar también la cultura digital en que es fácil hacerse pasar por lo que no es. El artista suizo protagoniza uno de los acontecimientos culturales del otoño en la ciudad con la inauguración de «My Atlas # Our Atlas», que podrá verse hasta el próximo 10 de mayo en el museo de la calle Pizarro.

