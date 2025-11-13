Extremadura registra ya rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:30 Comenta Compartir

El temporal provocado por la borrasca Claudia ha empezado a dejar registros significativos en Extremadura desde primeras horas de este jueves. El frente, que afecta desde este miércoles a la región, se intensifica este jueves poniendo en alerta por lluvias y viento a toda la comunidad. Las serán precipitaciones generalizadas y se esperan rachas de aire muy fuertes durante las próximas horas. De hecho, a primera hora Extremadura ha registrado ya rachas de más de 90 kilómetros por hora.

En concreto, la localidad pacense de Fuente de Cantos y la cacereña de Hervás han registrado rachas de viento de 91 y 90 kilómetros por hora, respectivamente, a las 9 y a las 6.20 horas. Además, en la localidad cacereña de Tornavacas, las rachas de viento han alcanzado los 81 kilómetros por hora a las 8.40, y en el municipio pacense de Castuera, los 77 kilómetros por hora a las 6.20 de la mañana, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las lluvias, las localidades más lluviosas de la región este jueves se encuentran en la provincia de Cáceres, como son Tornavacas, 17,6 litros por metro cuadrado recogidos, seguida de Hervás, con 12,6 litros, y Navalvillar de Ibor, con 11,8 litros por metro cuadrado.

Alerta

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura mantiene activa desde esta medianoche la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia de Cáceres hasta las 14 horas, momento en el que elevará el aviso a naranja hasta las 23:59 horas. «Un frente estacionario asociado a la borrasca Claudia dejará precipitaciones generalizadas y rachas muy fuertes durante las próximas horas en Extremadura. Los mayores acumulados se esperan en zonas altas, especialmente en el norte de Cáceres. El aviso naranja en el norte cacereño indica peligro importante y se pueden producir impactos graves», recuerdan desde la Agencia Estatal de Meteorología.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en esta zona podría alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y los 80 litros en 12 horas.

Además, en el Sur de la provincia de Badajoz, la alerta amarilla por este mismo fenómeno meteorológico adverso se establecerá a las 12 horas de mañana y se prolongará hasta las 23:59, franja horaria en la que se podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Por otro lado, toda la comunidad autónoma permanecerá en aviso amarillo por fuertes vientos entre las 10 y las 23:59 horas, periodo durante el que las rachas de viento de componente sur podrían superar los 70 kilómetros por hora en la provincia de Badajoz, y en las comarcas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez. Mientras que en el norte de la provincia de Cáceres se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora. «En el caso del viento fuerte, precaución con la caída de ramas y objetos situados en zonas elevadas», recuerdan desde la Aemet.

Recomendaciones

Ante situaciones adversas, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a los desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en causes secos, ni en las orillas de los ríos.

En cuanto al viento, el 112 Extremadura recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados como toldos y tiestos, y evitar protegerse en muros, tapias y árboles.

En caso de tener que circular por carretera, hacerlo prestando especial atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.

Asimismo, en caso de urgencia y emergencia ponerse en contacto con el 112.