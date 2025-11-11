La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Martes, 11 de noviembre 2025, 19:11

Tras unos días de tregua, la lluvia regresa a Extremadura. Un nuevo temporal dejará más precipitaciones persistentes y generalizadas en la región, haciendo que los paraguas y chubasqueros vuelvan a ser necesarios probablemente desde la noche de este mismo miércoles hasta finales de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha dado nombre a esta nueva borrasca de gran impacto, denominándola Claudia. Se espera que los distintos frentes asociados a ella afecten a toda la Panínsula Ibérica a lo largo de esta semana y será especialmente en el oeste peninsular donde Claudia golpeará con fuertes rachas de viento y lluvias perseverantes.

Desde la Aemet indican que este miércoles ya se percibirá la influencia de Claudia en la comunidad extremeña. Aunque el cielo amanecerá poco nuboso, la inestabilidad y la nubosidad irán ganando presencia conforme avance la jornada. «Llegará un frente estacionario asociado a la borrasca Claudia que dejará lluvias durante el miércoles y jueves. Este miércoles las precipitaciones quedarán restringidas a los extremos oeste y norte de la comunidad. Sin embargo, el jueves serán generalizadas», explica a HOY Marcelino Níñez, delegado territorial de la Aemet en Extremadura. Las lluvias serán ese día más probables en el noroeste montañoso. Además, esa jornada también habrá intervalos de viento fuerte, principalmente en cotas altas del norte, donde podrían registrarse algunas rachas muy fuertes.

El jueves el temporal se generalizará e intensificará. De hecho, la Aemet ya ha activado los avisos amarillos por lluvias y viento para ese día en Extremadura. La predicción apunta a que la jornada arrancará con intervalos nubosos, tendiendo a cielos cubiertos, con precipitaciones moderadas, generalizadas y que serán más frecuentes cuanto más hacia el oeste. Se espera que sean persistentes en el norte. Para ese día también se prevén intervalos fuertes de aire en amplias zonas de Badajoz, meseta Cacereña y zonas del norte, donde podrían registrarse algunas rachas muy fuertes.

La Aemet ha activado durante todo el día el aviso amarillo por lluvias en el norte cacereño, donde se espera una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Estará vigente entre las doce de la noche del jueves hasta las 23.59 horas de ese día. En este área también se ha activado el aviso amarillo por fuerte aire entre las seis de la mañana y medianoche. Se esperan rachas de 80 kilómetros por hora.

Por otro lado, la Meseta Cacereña, las Vegas del Guadiana, la zona de Barros y Serena y el Sur de Badajoz estarán con avisos amarillos por fuerte viento entre las diez de la mañana y las doce de la noche. Aquí se esperan rachas que alcancen los 70 kilómetros por hora.

Desde la Aemet destacan que las precipitaciones continuarán el resto de la semana, pues la borrasca estará estacionaria, es decir, que se moverá muy lentamente o permanecerá fija sobre la Península. La borrasca quedará atrapada en el meandro descendente que abarca el Atlántico oriental. Al costarle seguir la circulación natural hacia el este, el temporal empezará a vagar durante toda la semana sobre todo por el oeste peninsular. «Claudia no pasará rápido. Así las precipitaciones serán generalizadas, aunque con acumulados previstos superiores en zonas altas, especialmente en el norte de Cáceres, donde se podrían superar los 120 litros por metro cuadrado a lo largo de todo este episodio de precipitaciones», indica Núñez.

Lluvia el fin de semana

Aún con cierto margen de incertidumbre, se espera un fin de semana pasado por agua en Extremadura.

El viernes los cielos permanecerán cubiertos, con precipitaciones generalizadas, que podrán ser frecuentes y persistentes, principalmente en el extremo norte de la región. Esta jornada podrían continuar las rachas fuertes o muy fuertes de viento, tendiendo a disminuir de intensidad en la segunda mitad del día.

El sábado y domingo se espera una situación similar.

Subida de temperaturas

En cuanto a los termómetros, lo mas destacable es la notable subida del mercurio tanto en las máximas como en las mínimas, hasta el jueves. La causa está en la entrada por el sur peninsular de una masa de aire cálido acompañado de calima -polvo en suspensión- desde el norte de África. Así, para el miércoles se espera que los datos se muevan entre los 9 y 23 grados en la provincia de Badajoz y los 11 y 21 grados en la provincia de Cáceres. El jueves las temperaturas mínimas aumentarán y los valores se moverán entre los 15 y 22 grados en la provincia pacense y los 14 y 19 en la provincia cacereña.

A partir del viernes las temperaturas comenzarán a descender, tendencia que continuará hasta el final de la semana.