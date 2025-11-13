HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parcela en las inmediaciones de la Escuela de Hostelería de Mérida que acogerá una de las promociones. J. M. ROMERO

La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades

Los trabajos de redacción de las trece promociones tienen un coste de 1,16 millones de euros y estarán listos a comienzos de 2026

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

La principal iniciativa pública de construcción de vivienda de la Junta de Extremadura empieza a tomar forma. El Gobierno regional ha puesto en marcha la ... construcción de 427 viviendas protegidas en cinco ciudades de la región con la contratación de los trabajos para la redacción de los proyectos de obra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  5. 5 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  6. 6

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  7. 7

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  10. 10 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades

La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades