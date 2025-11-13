La Junta de Extremadura inicia los proyectos para 427 viviendas públicas en cinco ciudades

La principal iniciativa pública de construcción de vivienda de la Junta de Extremadura empieza a tomar forma. El Gobierno regional ha puesto en marcha la ... construcción de 427 viviendas protegidas en cinco ciudades de la región con la contratación de los trabajos para la redacción de los proyectos de obra.

Esta actuación forma parte del plan Habita Extremadura, por el cual el Ejecutivo autonómico se comprometió a comienzos de año a promover 3.000 viviendas públicas antes del año 2027.

La licitación de los contratos para la redacción de los proyectos supone un nuevo paso para la ejecución de ese plan, aunque su desarrollo dependerá de las decisiones que tome el nuevo Gobierno regional que salga de las urnas tras las elecciones del 21 de diciembre.

La empresa pública Urvipexsa ha sacado a concurso este contrato con un presupuesto de 1,16 millones de euros. El periodo de presentación de solicitudes terminará a finales de diciembre. El plazo de ejecución es de un mes y medio, con lo que se estima que los proyectos estarán concluidos a lo largo del primer trimestre del próximo ejercicio.

La licitación se divide en trece lotes, tantos como parcelas destinadas a la construcción de las viviendas, que se ubican en las localidades de Badajoz (dos), Cáceres (dos), Mérida (tres), Plasencia (tres) y Almendralejo (tres). Según las fichas que acompañan al pliego de condiciones, la inversión prevista para la construcción de las viviendas pasa de 61 millones de euros.

Los solares en cuestión son todos de suelo urbano y, salvo uno de los que está situado en Plasencia, no requieren obras adicionales. Esto facilitará el inicio de los trabajos cuando se cumplan todos los trámites.

Con ese fin, Urvipexsa encarga para cada lote la redacción del proyecto básico, que contendrá toda la documentación mínima requerida por el Código Técnico de la Edificación además de esquemas de instalaciones y de estructura y memoria básica de calidades. Junto a esto, los adjudicatarios deberán aportar la documentación necesaria para la solicitud de la licencia de obra municipal y de la calificación provisional como vivienda de protección oficial.

En cuanto al proyecto de ejecución, incluirá además el estudio geotécnico, el estudio de seguridad y salud y el proyecto de telecomunicaciones. También se deberá aportar las fichas de venta y memoria de calidades para cada tipo de vivienda con un plano con superficies y usos.

Características por ciudad

El número de pisos a construir está condicionado por la superficie edificable máxima y la superficie media útil, que se estima en 80 metros cuadrados. Esto podrá variar si en el proceso de redacción del proyecto, y de acuerdo con el estudio de demanda, se decidiera hacer viviendas de mayor o menor superficie. En cualquier caso, la cifra final no superará el 20% de lo recogido en el pliego, con lo que el número total no pasará de 512 viviendas.

En la ciudad de Badajoz las dos actuaciones se encuentran en la zona de la avenida de Elvas, en las traseras del establecimiento Decathlon. Se trata de dos parcelas que permiten la construcción de 61 y 28 viviendas de tipología colectiva. En ambos casos se indica que hay problemas con el suministro eléctrico que se están intentando resolver. Suman una inversión de 12,7 millones.

En Cáceres los solares se encuentran en la calle del Arenal, para 23 viviendas con un presupuesto estimado de 3,3 millones; y en la calle San Agustín, para 81. Se trata del proyecto de mayor tamaño de este contrato, con una inversión prevista de 11,6 millones de euros.

Mérida tiene disponibles tres parcelas. La calle Adelfas, en las traseras de la Escuela de Hostelería, acoge la de mayor tamaño, para 50 viviendas colectivas. En la calle Maruja Mallo, en La Calzada, hay espacio para 25 unifamiliares. Y en la calle Clara Campoamor, en la zona de La Heredad, se levantarán otras 42 viviendas. La inversión en la ciudad está estimada en 17 millones.

También hay tres solares en Plasencia, dos de ellos situados en las inmediaciones del Hospital Virgen del Puerto, con capacidad para 38 y once viviendas, respectivamente. El otro se encuentra junto al parque de Los Pinos, un pequeño espacio para diez viviendas que requiere obra. La estimación del presupuesto en la localidad es de 9 millones de euros.

Por último, Almendralejo dispone de otros tres espacios. Uno en la calle Clara Campoamor, junto a la estación de trenes, para 25 viviendas. Los otros dos están en la calle Casar de Cáceres, para 14; y en la calle Miguel de Unamuno, para 19, en ambos casos en las inmediaciones de la Comisaría de Policía. La inversión pasa de 8 millones de euros.