Los Escobazos, sin Alejandro Sanz, llenan Jarandilla de la Vera La decepción de los vecinos ante la ausencia de su 'paisano' más popular se difuminó a medida que fueron sucediéndose los distintos actos en una fiesta de Interés Turístico Nacional

Miguel Ángel Marcos Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

La decepción de los vecinos y vecinas de Jarandilla de la Vera ante la imposibilidad de su 'paisano' más popular, Alejandro Sanz, de asistir a la entrega del Escobón de Oro que se le ha concedido este 2025, se difuminó poco a poco a medida que fueron sucediéndose los distintos actos de una fiesta que presume desde hace un año de ser de Interés Turístico Nacional, Los Escobazos.

Una fiesta de origen pastoril que evoca la bajada de los cabreros desde los pastos de la sierra de Gredos al pueblo alumbrándose con escobones encendidos, que ellos mismos elaboraban a modo de antorcha, para celebrar al día siguiente la fiesta de la Virgen de la Concepción, que era una de las pocas jornadas festivas que podían disfrutar.

Al llegar, los apagaban a golpes dándose escobazos unos a otros de manera amistosa.

Con el tiempo, y manteniendo la esencia de siempre, se ha convertido en un evento de primer nivel, que reúne todos los años a miles de personas en torno al fuego y el fervor, hasta el punto de haber sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El 7 de diciembre es el día grande, tras llevarse a cabo diferentes actividades en las jornadas previas, como un taller de elaboración de escobones. Desde primera hora de la tarde se suceden la Petición de la Rosca a cargo de los Mayordomos, misa y novena y representación de la bajada de los cabreros de la sierra, que se inicia en el puente Parral, recorre la calle Marina y acaba en la Plaza de la Constitución.

Más tarde, sobre las siete, empieza la quema de los escobones, iniciándose así la fiesta de Los Escobazos. Hasta que a eso de las nueve, al repique de las campanas, llega el momento culminante con el comienzo de la procesión del Estandarte de la Inmaculada Concepción a manos de caballistas, desde la iglesia de Santa María de la Torre.

A su paso van encendiéndose las hogueras en los lugares donde se ubican habitualmente, como las plazas de la Constitución, del Sopetrán, Nueva, de la Soledad o la Cuesta de los Carros y calles cercanas y adyacentes. Las actividades concluirán este lunes, día de la Inmaculada, con misa, procesión y subasta del Estandarte para 2026.