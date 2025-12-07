HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Integrantes de la comunidad de las Jerónimas de Cáceres en el interior de su convento en la calle Olmo. JORGE REY

La Diócesis de Coria-Cáceres pierde otras cinco monjas de clausura y caen al mínimo histórico

Los conventos cacereños cuentan con 55 religiosas, que este fin de semana muestran su producción dulce en la feria Monacal

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:30

El olor a pastas y dulces que fabrican las monjas de clausura del convento de las Jerónimas, en la calle Olmo de Cáceres, se extiende ... mágicamente por el interior del edificio del siglo XVII en el que viven las hermanas de la congregación. Es miércoles por la tarde y estas monjas, que se dedican a fabricar dulces que ponen a la venta, han trabajado intensamente durante los últimos días para poder suministrar su género a la feria Monacal, que se celebra este fin de semana en Cáceres. «Vivimos como en una verdadera familia, muy unidas», destaca la madre superiora de esta comunidad, Jacinta de Fátima, que procede de India y lleva 45 años en España, 35 en Cáceres. India, Salvador y África son las áreas de las que proceden. Son seis las religiosas que viven dentro de estos muros históricos, además de dos postulantes y otras dos monjas de apoyo provenientes de Granada que han venido a apoyarlas.

