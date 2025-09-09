La oposición critica en bloque al Gobierno extremeño por la gestión del transporte escolar Los grupos parlamentarios del PSOE, Unidas por Extremadura y Vox tachan la situación de «inaudita, inaceptable e inadmisible»

Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, critican la gestión del transporte escolar por parte de la Junta de Extremadura a pocas horas de que comience el nuevo curso.

Un total de 242 rutas no cuentan aún con empresas que realicen el servicio, una situación que la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, ha tachado de «inaudita» y ha lamentado la «incertidumbre generada por la Junta» en esta materia. Además, ha reprochado que el Gobierno autonómico «no ha aprovechado el verano para mejorar las infraestructuras educativas, ni para aumentar la oferta educativa, ni para cumplir con la ley de gratuidad de libros en las aulas».

Por su parte, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha considerado «inaceptable que todos los escolares de la región no tengan garantizados el transporte escolar para el inicio de las clases» y se ha preguntado «por qué la consejera de Educación no ha puesto toda la carne en el asador» durante el verano para solucionar el problema. «La Junta no ha hecho los deberes, no se ha puesto a sentarse a planificar y a organizar», ha añadido.

Óscar Fernández Calle, de Vox, ha considerado la situación «inadmisible» y ha dicho que, a su juicio, obedece a una «falta absoluta de previsión» por parte de la Junta. Considera que «la única responsabilidad la tiene el Gobierno de María Guardiola y la Consejería de Educación».

El PP, sin embargo, ha defendido que la Junta, con su denuncia relacionada con las rutas de transporte escolar, «está protegiendo el derecho de todos los alumnos a poder tener una educación digna». Su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha recordado que «en 2024 la Junta firmó un acuerdo marco con «todas las empresas del sector que fijaba unos precios que no se actualizaban desde el año 2016», y ha lamentado que «un reducido número de empresas quiere romper la baraja y está hablando con otras para que nadie se presente y así intentar tener una subida de precios». Indica que «aquí no se puede tomar a 7.000 alumnos como rehenes» y señala que «la oposición tiene que decidir si está en la protección del derecho a la educación o si está con quienes, por la puerta de atrás, quieren romper lo que ellos mismos acordaron», en alusión a algunas de las empresas del transporte escolar.

Hay que recordar que la Junta ha tenido que licitar de urgencia las 242 rutas de transporte escolar que quedaron desiertas en las anteriores convocatorias. Es una decisión que se ha conocido después de la reunión 'in extremis' mantenida con empresas del sector y la presidenta regional, María Guardiola, y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.