19 MIR no se incorporan a sus plazas en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud logró adjudicar el 100% de las 312 plazas que ofertaba de formación sanitaria especializada en la convocatoria de ... este año. De ellas, 227 fueron para médicos. Eligieron sus puestos en mayo y, sin embargo, no todos se han incorporado. Uno ha renunciado a su vacante en esta comunidad autónoma y 18 no se han presentado ante la unidad docente que se encarga de su formación por causas que el SES desconoce.

Aunque la fecha oficial de inicio del periodo formativo se considera el 6 de junio para quienes le han adjudicado la plaza, existen situaciones excepcionales que pueden permitir incorporarse más tarde. De hecho, la Junta de Extremadura matiza que hasta el mes de septiembre, antes del día 6 que estén incorporados, no se podrá conocer la cifra exacta de plazas vacantes.

A fecha de este lunes, 14 de julio, la situación es similar a la del año pasado, aunque sí se observan mejoras si se tiene en cuenta el número de médicos que finalmente llegan a esta región. En la convocatoria de 2024 seis personas renunciaron a su plaza y 13 no se incorporaron. En esa ocasión se ofrecieron en total 307 vacantes (cinco menos que este año). Por lo tanto, ante las mismas personas que no toman posesión de su plaza elegida previamente en ambas convocatorias (19), el porcentaje de la tasa de cobertura en este 2025 es levemente mayor. Pasa de un 93,81% a un 93,91%.

Hay menos renuncias propiamente dichas, (una frente a seis), pero quienes no se presentan ante su unidad docente son más. No han contactado con su comisión de docencia el siguiente día hábil a la adjudicación de plaza para programar la realización del examen médico previo a la toma de posesión, con el fin de comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por una limitación incompatible con las actividad profesional.

«No se han incorporado por causas que desconocemos, es decir, aceptaron la plaza en el Ministerio, pero no se presentaron ante la unidad docente», indica la Consejería de Salud.

Hay que matizar de que en las 312 plazas que oferta Extremadura se incluyen las destinadas a profesionales de Enfermería o Psicología, entre otros categorías. De todas ellas, 227 eran para médicos, tres más que en la convocatoria anterior.

Medicina Familiar y Comunitaria

Para Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad con más dificultades para cubrir sus puestos, fueron 98, y en esta ocasión se rompió la tendencia de los últimos tres años, cuando quedaron plazas desiertas.

Si bien en 2022 y 2023 ya quedaron plazas vacantes de esta especialidad –26 y 16, respectivamente–, el pasado año Medicina de Familia tocó fondo con 49 libres de las 98 que conformaban también la oferta y que provocaron que la región cerrara su peor MIR.

Este año el porcentaje de tasa de cobertura de plazas, con renuncias incluidas, es mejor que en la convocatoria pasada

Lo que por el momento se desconoce es de qué especialidades son los MIR que no han tomado posesión de su plaza, aunque todo apunta a que gran parte son de Medicina Familiar y Comunitaria, tal y como ha sucedido en otras regiones del país. En ellas también se adjudicaron todas las vacantes MIR y ahora están haciendo frente a renuncias que en la mayoría de las ocasiones son de Medicina de Familia.

En cualquier caso, pese a esas renuncias, la situación es mejor que la de años anteriores. Entre otros aspectos, por la eliminación de la nota de corte. La consejera de Salud, Sara García Espada, defendió que se eliminara del examen MIR con el objetivo de evitar que se queden plazas desiertas. «Es un lujo que no nos podemos permitir», justificó. Los médicos estaban de acuerdo con la medida y este año, cuando se ha llevado a cabo, el resultado ha sido positivo.

Mejoras

Además, ante los resultados de adjudicaciones MIR en años anteriores, el SES puso en marcha un plan de fidelización y captación de talento para atraer a médicos que pasa por contratos de tres años tras la finalización de la residencia y bonificaciones para cursar másteres, posgrados o títulos relacionados con su especialidad. Asimismo, pretende fomentar que los MIR participen en proyectos de investigación y que se beneficien de formaciones en centros de referencia nacionales e internacionales, así como pluses económicos si al terminar se quedan en Extremadura y desempeñan su labor en plazas de difícil cobertura.

Mejoras que han sufrido modificaciones recientemente para hacer aún más atractiva la permanencia de los MIR en la región. Los cambios han sido llevados a la sectorial de Sanidad y suponen ligeras matizaciones en lo referente a la bonificación de la formación de postgrado y al plazo de inscripción en la bolsa de trabajo del SES de los residentes que finalicen su periodo de formación.

A eso se suma que la Junta de Extremadura ya está pagando el 100% de las pagas extras a los MIR, una cantidad económica que los médicos tenían que reclamar antes por vía judicial si querían recibirla.

Próxima convocatoria MIR

En cuanto a la próxima convocatoria de plazas de Formación Sanitaria Especialidad, aunque se desconoce el número total de puestos que Extremadura ofertará, se sabe que al menos habrá dos más en la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

«Extremadura ha solicitado la acreditación del máximo de plazas de urgencias y emergencias que nos ha permitido el Ministerio. Son dos. Nos parecen claramente insuficientes, pero Extremadura no se va a quedar atrás, y desde la primera convocatoria 2025-2026 ofertaremos estas plazas de forma pionera», afirmó la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, tras el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

En ese encuentro, Extremadura también elevó una petición para convertirse en centro infusor de terapias CAR-T, tratamientos oncológicos avanzados que actualmente obligan a los pacientes extremeños a desplazarse fuera de la comunidad.

Asimismo, por primera vez, Extremadura cumple los requisitos para acceder a la financiación estatal de plazas en facultades de Medicina. Hasta ahora, era la única comunidad autónoma excluida de esta línea de apoyo, aun habiendo aumentado las plazas de Medicina de 120 a 138. «Hemos corregido una situación de absoluta incompetencia heredada del anterior gobierno y hoy he solicitado a la ministra que nos incluya en la financiación del próximo curso 2025-2026. Ya cumplimos los requisitos. No tenemos tiempo que perder», concluyó García Espada antes de denunciar «un trato discriminatorio hacia las facultades de Enfermería en la propuesta ministerial de ampliación de plazas«. Aseguró que »Extremadura exigirá que se aplique el mismo criterio y financiación que se ha utilizado para Medicina«.