El ministerio tramitará la prórroga a Almaraz si las empresas lo piden, dice el PSOE

El Gobierno de España tramitará la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz en el caso de que las empresas propietarias presenten formalmente ... la solicitud. Así lo ha asegurado este lunes la portavoz regional del PSOE, Isabel Gil Rosiña.

Según adelantó la dirigente socialista, así se lo ha trasladado la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a quien ha expresado el «compromiso firme» del Gobierno central de que «en el caso de que, como así han avanzado las propias empresas, se presente formalmente esa solicitud de prórroga» de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz, está se tramitará.

HOY ha preguntado al Ministerio de Transición Ecológica si «tramitar» significaba conceder el permiso, y fuentes de este departamento aseguran que «el compromiso es tramitar la petición de prórroga, no prorrogar automáticamente» el permiso de explotación. En conservación con este diario posterior a la rueda de prensa, Gil Rosiña ha explicado que es evidente que no se puede presuponer cuál será la decisión del ministerio, entre otras razones porque no se conocen bajo qué condiciones se pedirá la citada prórroga.

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha realizado este anuncio este lunes en rueda de prensa en Mérida, en la que recordado que las empresas avanzaron la pasada semana su intención de pedir una prórroga de funcionamiento de tres años, según avanzó este diario el jueves pasado. Antes esta noticia, este fin de semana el Gobierno central ha asegurado a Gallardo su compromiso de que «si las empresas presentan su solicitud de prórroga, tramitar esa solicitud de prórroga», ha reiterado.

Ante este anuncio, Gil Rosiña ha pedido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que «primero, se alegre de esta buena noticia», porque «ya tiene una cosa menos para echarle la culpa a Pedro Sánchez», y en segundo lugar, le ha solicitado que «como tres años es poco tiempo», que «empiece a trabajar desde ya en retomar esa agenda alternativa para el mantenimiento de la economía y del empleo en el Campo Arañuelo» que elaboró el Gobierno socialista anterior, ha reivindicado.

También ha confiado en que en el acto que el PP celebra en la tarde de este lunes en Cáceres con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, puedan valorar «la oportunidad y buena noticia de que las empresas soliciten al Gobierno de España la continuidad de la actividad en la central nuclear de Almaraz».

En ese sentido, Gil Rosiña ha considerado que «el tiempo da y quita razones», y ahora «el tiempo ha puesto el escenario real y no malintencionado y contaminado» que a su juicio ha realizado la presidenta de la Junta sobre este asunto desde «el minuto uno de esta situación, que preocupa a mucha gente en la región», recoge Europa Press.

La portavoz socialista ha recordado que el PSOE ya dijo que las empresas propietarias de la central en las que «habían acordado y negociado el calendario de cierre y eran, por tanto, ellas quienes tenían que formalmente dirigirse al Gobierno de España para solicitar la continuidad de la actividad».

Además, ha apuntado que Gallardo ha sido «el único político de esta región que se ha dirigido directamente a las empresas» para trasladarles que son ellas las que tenían «la sartén por el mango» en este asunto, al tener que solicitar la prórroga. Por eso ha valorado que el PSOE ha «mantenido siempre una postura coherente» en este caso.

Según ha defendido Gil Rosiña, «no son los extremeños ni los españoles quienes tienen que pagar el tratamiento de los residuos nucleares, sino las propias empresas». Además ha criticado que el PP eche «la culpa a Pedro Sánchez de la posible no continuidad de la central» y esté dispuesto a «aceptar una especie de chantaje fiscal, engañando, por tanto, a los ciudadanos y haciendo tóxico un debate que no es real», ha resaltado.

Críticas a la agenda de Guardiola

Y es que, según ha apuntado la portavoz socialista, la presidenta de la Junta «tiene una agenda de ocio y tiempo libre maravillosísima, pero que tiene una agenda de trabajo un tanto vaga», ante lo que ha considerado que en Extremadura en la actualidad «hay problemas que requieren de la intervención responsable del Gobierno en estos momentos».

Así, Gil Rosiña ha aludido a la situación de la Sanidad, respecto de la que ha señalado que «no puede ser que haya tantos días donde se den tantas vicisitudes», y se ha referido a la localidad cacereña de Moraleja, que «tiene una plantilla con seis, siete facultativos», y este lunes «se han encontrado con dos médicos en el centro de salud».

La portavoz socialista ha lamentado que cuando estas situaciones «se convierten en la norma, lo que hay detrás es un problema estructural que se llama falta de capacidad en la gestión sanitaria». Por eso, ha recordado que «como pocas hay como la sanidad, que preocupen y afecten más al conjunto de la ciudadanía», ha dicho.

Ante esta situación, Gil Rosiña les ha instado a que «además de ir a los toros y al fútbol», «cuando lleguen los lunes, ya que no hay agenda de trabajo en los fines de semana en este Gobierno, pónganse ustedes a trabajar en la sanidad y en los problemas reales que en estos momentos enfrenta la ciudadanía en Extremadura», ha dicho.

Finalmente, la portavoz socialista ha criticado el «cinismo político» del PP, ya por un lado «llama a la ciudadanía a una manifestación contra el Gobierno legítimo de España», pero otra parte, Feijóo visita esta tarde en Cáceres «al Gobierno ilegítimo de María Guardiola», ha dicho. En ese sentido, ha lamentado que «el debate político esté transcurriendo cada día que pasa por un grado más elevado de sinvergonzonería», frente a lo que ha resaltado que en el PSOE tienen «mucho que trabajar» y «mucho que plantear en el Parlamento» sobre los problemas como los de los vecinos de Moraleja que «esta mañana no tenía a quien le firmara una baja médica», que es «lo que le importa a la gente», ha concluido.