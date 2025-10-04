HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación del programa de la Bienal este sábado en el Gran Teatro de Cáceres. HOY

La Bienal Vargas Llosa reunirá este mes en Cáceres a multitud de nombres populares de la literatura en español

Juan Gabriel Vásquez, Héctor Abad Faciolince, Manuel Jabois, Ángeles Mastretta, Juan Manuel de Prada, Juan Luis Cebrián, Ana Belén, Aitana Sánchez-Gijón, Juan Cruz, Luis Aberto de Cuenca, Fernando Savater o Isabel San Sebastián forman parte del programa presentado este sábado

R. H.

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:52

Comenta

La Cátedra Vargas Llosa ha presentado este sábado en el Gran Teatro el programa de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, ... que se celebrará del 22 al 25 de octubre con Cáceres como sede principal y extensiones en Badajoz y Trujillo, con el impulso de la Junta de Extremadura, que ha aportado 600.000 euros. Se trata de la primera edición que se celebra fuera del continente americano, un hito que consolida a Extremadura como referente cultural del mundo hispano.

