Pedro Sánchez asistirá este miércoles a la inauguración de Turespaña en Cáceres Las primeras reuniones se celebran ya en el Palacio de Congresos de Cáceres, en una edición que promueve el turismo sostenible

La gran cita con el negocio de los viajes, la V convención de Turespaña, ha arrancado este martes con las reuniones de trabajo con las consejerías de turismo en el Exterior en el Palacio de Congresos de Cáceres. La inauguración oficial de la convención tiene lugar este miércoles con la presencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez, tal y como confirma el Ayuntamiento de Cáceres. El ministro Jordi Hereu y la presidenta extremeña María Guardiola estarán también en una jornada plagada de ponencias y que culmina el jueves. El tema de esta V edición es el turismo de experiencias.

Una caja con pimentón de la Vera de la marca Las Hermanas y una gorra de montehermoseña versión mini da la bienvenida a los participantes que se acreditaban hoy. Un millar de profesionales se va a acercar a Cáceres hasta el 9 de octubre para participar en una convención que organiza la entidad que se encarga de la promoción de España como destino turístico en el mundo.

Julio López es el subdirector de conocimientos y estudios turísticos de Turespaña. «Nuestro trabajo es la demanda internacional de viajes, competimos con muchos países en la captación de turistas», explico. «No tratamos de aumentar el número de turistas que vienen a España sino que se produzca una mayor distribución de los flujos de turismo tanto en el tiempo con el espacio con los problemas que tenemos de concentración en distintos destinos en determinados puntos del año no sea tan grandes», explica este técnico.

¿Qué ocurre con el turismo de interior en España? Es un caso claro, en opinión de López, de lugar que podría dar mucho más de sí. «Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León son destinos con unos recursos turísticos inmensos pero un producto todavía por debajo de sus posibilidades, hay recursos que no están suficientemente bien explicados todavía». La imagen de España en el exterior, explica López, está tan condicionada por el sol y playa que esto «tapa otras posibilidades de viajes». Italia, por ejemplo, tiene una imagen mucho más perfilada de turismo cultural y «creemos que hacer la convención aquí es una forma de demostrar al sector español que tienen que prestar más atención a estos mercados de interior». López indica que desde hace cinco años se celebra esta cita en distintas ciudades de España. «Nos dimos cuenta de que estábamos tan enfocados en el exterior que no estamos vendiendo lo que hacemos hacia el interior».

Empresas como la tecnológica Amadeus participan en esta cita. «Trabajo para promocionar España de forma doméstica y en el exterior», señalaba Yorel, uno de los participantes en estas reuniones. Para él, que se celebre esta cita en una ciudad como Cáceres es importante. «Uno de los objetivos de Tourespaña es promover lugares menos conocidos para evitar el turismo masivo».

A lo largo de esta cita tendrá lugar la presentación de la Estrategia España Turismo 2030 que se denomina 'Cuidando el futuro' y que tendrá lugar desde las 12.30 hasta las 13.15. Será el propio ministro Jordi Hereu el que dará a conocer estas líneas. Antes de eso se celebrará la mesa redonda 'Turismo y políticas públicas. Una visión transversal', en la que participan secretarios de Estado de sectores relacionados con el turismo.

La Plaza de Santa María acoge este martes la gran cena que se celebra en la Plaza de Santa María, en donde, por la mañana, se trabajaba en su decoración, en donde destacan las grandes lámparas. La Junta de Extremadura aporta 235.000 euros a la celebración de esta cita.

Esta cita ha generado una considerable demanda de plazas hoteleras en la ciudad. Actualmente y según el portal de reservas Booking el 86% de los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Cáceres están ocupados hasta el jueves.