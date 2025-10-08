Turespaña alaba a Cáceres como sede de su gran convención El recuerdo a Fernández Vara, la reclamación por la mejora de las infraestructuras y el valor de destinos sostenibles y el turismo de experiencias marcan la inauguración de esta cita

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:14

En las butacas del Palacio de Congresos, en donde este miércoles se ha inaugurado la V convención de Turespaña, las conversaciones entre los participantes se centraban en lo sucedido anoche en la Plaza de Santa María, en donde se celebró la gran cena de bienvenida de este gran evento internacional sobre el turismo. La luna llena, la decoración del entorno de piedra y la gastronomía, con el jamón como gran icono, se quedaron grabados en la pupila y en el paladar de los asistentes. Jordi Hereu, el ministro de Turismo, aludió en su discurso a ese momento. «Ha sido un gran acierto», dijo al tiempo que repasó la fortaleza del país en materia turística.

Hereu tomó la palabra de Rafael Mateos, el alcalde de Cáceres, que dio la bienvenida a este foro a todos los participantes, más de 1.100 inscritos, de los cuales 500 asisten hoy a las diferentes ponencias, 22 en total que van a tener lugar. Ayer hubo un millón de microreuniones de las consejerías de turismo de Turespaña en el mundo con expertos en ese negocio.

Abrió el acto un espectáculo con folclore de la región, con música y danza de Montehermoso. En el escenario un video con imágenes monumentales de España, muchas de ellas de Extremadura, abrió de forma épica esta cita, que acoge la región por primera vez.

La presidenta extremeña María Guardiola recordó en sus primeras palabras al presidente Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado domingo y apuntó que la región está de luto oficial por este motivo. Quiso ensalzar su «compromiso institucional». Repasó las bondades de la región y aportó datos (se han incrementado en un 5,9% el gasto visitantes, se han creado 190 empresas nuevas, hay 30.000 puestos de trabajo y 50.000 plazas hoteleras), pero también aprovechó el momento para reivindicar mejores conexiones. Pidió el AVE, la mejora de las conexiones por autovía y un aeropuerto que pueda operar con niebla, en alusión a Talavera la Real.

Miguel Sanz, el director de Turespaña, subió al escenario del Palacio de Congresos para dar cuenta del tema de este V Turespaña. Se trata de la «transformación sostenible del turismo» que puede hacer España. «España es un buen ejemplo de cómo priorizar el valor sobre el volumen», dijo mientras recordó que las experiencias son el eje vertebrador del turismo. Habló de conciertos, campeonatos deportivos o fenómenos como el cerezo en flor en la región, que pueden atraer a personas más allá del propio atractivo turístico de un entorno.

La gran cita de hoy tendrá lugar a lo largo de esta mañana cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez, comparezca para presentar la Estrategia España Turismo 2030. Lo hará después de visitar las obras de la autovía Cáceres-Badajoz.