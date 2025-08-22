Los lugares de Extremadura que han conquistado a la prensa internacional: «Tierra con historia, cultura y buen comer»

Judit Molina Viernes, 22 de agosto 2025, 12:22 | Actualizado 13:29h. Comenta Compartir

Extremadura no solo sorprende dentro de España, sino que cada vez despierta mayor interés fuera de nuestras fronteras como destino turístico, cultural y gastronómico. Buena prueba de ello es la reciente visita de un grupo de periodistas latinoamericanos, que han contado su experiencia durante un viaje a la región, en un reportaje publicado en el Diario Las Américas, medio de comunicación en español con sede en Miami y referente informativo en el sur de Florida (EE.UU.).

Allí han definido a la región como «Extremadura, tierra con historia, cultura y buen comer», destacando su riqueza patrimonial, sus pueblos con encanto y su variada gastronomía. El artículo subraya que «esta región española, escenario de efervescencia romana, árabe y medieval, cuenta con importantes patrimonios en pueblos y ciudades».

Ciudades y rincones que han llamado la atención a la prensa internacional

En su recorrido, la información menciona algunos, aunque no todos, de los destinos imprescindibles que ofrece Extremadura. Plasencia, por ejemplo, donde «la vida parece girar en torno a Plaza Mayor, donde perdura el Palacio Municipal y pululan los locales comerciales con tiendas y restaurantes donde degustar el preciado cerdo ibérico y los quesos de la localidad», explica.

Cáceres, con «la colosal Plaza Mayor con sus más de 7.000 metros cuadrados, edificaciones de tres alturas, tiendas y restaurantes que evocan la vida de siglos pasados y sirve de antesala al gran casco antiguo de la ciudad», y Trujillo, con mención especial a su Feria del Queso, que cada primera semana de mayo convierte su Plaza Mayor en un escaparate gastronómico donde se reúnen profesionales, productores y amantes del queso. No menos importante es Mérida, de la que han destacado su famoso Festival Internacional de Teatro Clásico.

La gasatronomía extremeña

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención a los reporteros fue la gastronomía extremeña. Según destacan, «en Extremadura abundan los productos cárnicos, como el cerdo ibérico, los embutidos y los fiambres, así como los quesos y los platos regionales que complacen el paladar de todos». Entre ellos, la Torta del Casar, calificada como «un exquisito queso que va de pasta blanda a untable, de carácter graso, fundente». Tampoco faltan las referencias a los vinos de la tierra, ya sean blancos, rosados o tintos.