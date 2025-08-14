La prensa británica se rinde ante Extremadura: uno de los destinos 'olvidados' que no debes perderte

Irene Toribio Jueves, 14 de agosto 2025, 15:46 Comenta Compartir

Extremadura es una auténtica joya, y hasta la prensa internacional lo sabe. Nuestra región esconde rincones inigualables: desde ciudades con un impresionante legado romano y medieval, hasta paisajes naturales que parecen sacados del mejor fotograma de una película. Por eso no es casualidad que Time Out haya incluido a Extremadura entre los 21 destinos más subestimados de Europa para viajar este 2025. Sin masificaciones, con una riqueza cultural sorprendente y una autenticidad que enamora, este rincón del suroeste peninsular empieza, por fin, a ocupar el lugar que merece en los mapas del turismo internacional.

«En un país conocido por sus playas, es difícil que un destino de interior destaque, especialmente uno sin grandes ciudades», comienzan escribiendo en la revista, en un artículo que se ha hecho eco hasta el Dailymail. «Por eso probablemente no hayas oído hablar de la región de Extremadura, en la frontera con Portugal», prosiguen «y mucho menos probable es que la hayas visitado».

Ampliar Rincones de Extremadura

Naturaleza, historia y sabor: así seduce Extremadura a la prensa internacional

Una introducción que deja claro que Extremadura se encuentra entre esos destinos 'olvidados' sin motivo. La prensa británica destaca los paisajes, la fauna y el patrimonio únicos de Extremadura. Desde los cerdos ibéricos que deambulan libremente por sus extensas dehesas hasta sus tres reservas de la biosfera y un geoparque avalado por la UNESCO, la región ofrece una conexión profunda con la naturaleza. A esto se suma un legado histórico fascinante, con joyas como el anfiteatro romano de Mérida o el casco antiguo de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad. Y por si fuera poco, está la gastronomía: contundentes migas extremeñas, quesos artesanales, la humilde pero deliciosa patatera y el cava local de Almendralejo que sorprende a los paladares más exigentes. «Extremadura lo tiene todo… salvo las multitudes», señalan.

Por eso, desde Time Out, realzan el valor de nuestra tierra hasta para los que buscan destinos de costa: «¿Te apetece un día de playa? Puede que estés a kilómetros del mar, pero Extremadura presume de tener la costa de agua dulce más larga de toda España», terminan comentando.